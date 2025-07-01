Какие изменения ждут белорусов с 1 июля. Расскажем о ключевых новациях

Июль принесет белорусам несколько новаций. Расскажем о ключевых из них.

Заработали новые требования к кассовому оборудованию

В стране завершен срок перехода на новое кассовое оборудование. С 1 июля весь белорусский бизнес должен был перейти на использование кассовых суммирующих аппаратов и программных касс, соответствующих обновленным требованиям.

Пенсии и другие соцвыплаты - только на базовые счета

Все выплаты социального характера теперь будут перечислять на базовые счета. Это касается тех, кто получает пенсии, пособия на детей или другие выплаты. Исключение - инвалиды, пенсионеры в сельской местности, люди старше 70 лет, родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом. Эти категории граждан по-прежнему продолжат получать выплаты на почте.

Можно обратиться за матпомощью к школе