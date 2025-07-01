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Какие изменения ждут белорусов с 1 июля. Расскажем о ключевых новациях
Июль принесет белорусам несколько новаций. Расскажем о ключевых из них.
Заработали новые требования к кассовому оборудованию
В стране завершен срок перехода на новое кассовое оборудование. С 1 июля весь белорусский бизнес должен был перейти на использование кассовых суммирующих аппаратов и программных касс, соответствующих обновленным требованиям.
Пенсии и другие соцвыплаты - только на базовые счета
Все выплаты социального характера теперь будут перечислять на базовые счета. Это касается тех, кто получает пенсии, пособия на детей или другие выплаты. Исключение - инвалиды, пенсионеры в сельской местности, люди старше 70 лет, родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом. Эти категории граждан по-прежнему продолжат получать выплаты на почте.
Можно обратиться за матпомощью к школе
Также с сегодняшнего дня в стране начинают принимать заявления на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Ее могут получить семьи с тремя и более детьми до 18 лет. Доход значения не имеет. Матпомощь составит 30 % от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Для получения выплаты надо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей - по месту учебы ребенка.