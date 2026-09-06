Какие новации принес сентябрь белорусам - собрали главное

Осень в Беларуси традиционно начинается с важных изменений. Некоторые из них связаны с наступлением школьной поры: обновление системы питания, электронные дневники и журналы, переизданные учебники и пособия.

Немало новаций и в финансовой сфере: повышение пенсий и зарплат бюджетников. Нацбанк Беларуси снова снижает расчетные величины стандартного риска.

Новации сентября

Сентябрь традиционно приносит нам что-то новое. Начнем с финансов и заглянем в кошельки. Ждать ли прибавки? Бюджетникам - да. В стране увеличилась базовая ставка. Теперь она - 300 руб. Это уже второе повышение за год, оно позволит увеличить заработную плату как раз работников бюджетной сферы. Мера затронет 770 тыс. человек. Также решением Президента Беларуси с 1 сентября повысились все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5 %.

Юлия Бердникова

Средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2026 года составит 1 125 руб.

"Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии", - отметила замминистра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова.

В Минтруда также отметили, что повышение пенсий будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется, рассылка уведомлений, телефонные звонки не осуществляются.

Быстрые самокатчики, предъявляем права. До сентября был переходный период, когда устройство можно было зарегистрировать по упрощенной процедуре. Сейчас требования стали строже. Если устройство способно развивать скорость свыше 25 км/ч, то оно считается механическим транспортным средством: либо мопедом, либо мотоциклом. Это значит, что на него нужны права категории AM, A1 или A, а также регистрация в ГАИ. Причем даже если владелец не зарегистрировал устройство, но ездит на нем, он обязан иметь водительское удостоверение. Управление без прав запрещено.

С сентября начали действовать новые тарифы за проезд по платным дорогам. При этом для легковых автомобилей до 3,5 т, зарегистрированных в странах ЕАЭС, проезд по нашим платным дорогам остается бесплатным. Транзит фур через Минск оплачивается с повышающим коэффициентом.

С сентября стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится до ноября. На срочную службу и службу в резерве будут призывать мужчин, которым исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки, будут увольнять в запас.

Родители, наконец выдохните, 1 сентября, к которому готовились все лето, наступило. И запаситесь терпением. ИИ вам в помощь. И это не шутка. В школьную программу официально заходит искусственный интеллект. На уроках информатики теперь в обязательном порядке будут учить основам кибербезопасности: как защитить свои личные данные и не попасться на удочку интернет-мошенников.

С нового учебного года вступили в силу обновленные правила пропускного режима. Сотрудники охраны или милиции могут выборочно досматривать вещи школьников и других посетителей. Раньше для этого требовалось присутствие родителей, теперь такой необходимости нет. Но при досмотре обязательно должен находиться педагог. Понятно, что тотальных проверок каждый день не будет, досмотр выборочный. Главная цель - не допустить приноса в школы опасных или запрещенных предметов, например, пиротехники, вейпов и так далее.

Андрей Иванец

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Уже 1 сентября та работа, которую мы провели совместно с Министерством внутренних дел, показала, что, к сожалению, у нас тоже были выявлены дети, которые пытались пронести в школу ножи. И это, конечно, вызывает озабоченность".

Иванец подчеркнул, что это вызывает озабоченность не только с точки зрения безопасности нахождения детей, но и с точки зрения контроля со стороны родителей за своими детьми.

"Уходя в школу, каждый ребенок, каждый родитель должен убедиться в том, что в школьной сумке нет ножа, каких-то запрещенных предметов, и тем самым обезопасить и своего ребенка, и других детей, которые находятся в школе", - добавил он.

Залог хорошей успеваемости, конечно же, правильное питание. В школьных столовых скорректировали правила. Так, при одноразовом питании в первой смене дети будут получать только второй завтрак, а во второй - полдник. Такой прием пищи будет состоять из салата, горячего блюда и напитка.

Тем временем, взрослые, готовьте списки покупок. В сентябре традиционно стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок нового урожая. Картофель, капуста, морковь, свекла, лук, а также мясо, колбасы, молочка, мед, ягоды. Приятные цены без розничных наценок, возможность оптовых закупок и организация бесплатной доставки для ветеранов и пожилых людей. Сегодня все можно купить в магазине круглый год, но свежий витаминный запас никогда не помешает.