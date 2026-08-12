Какие новации в сфере закупок за счет собственных средств стоит учитывать - в "Экономической среде"

Закупки как инструмент развития конкуренции и экономики в целом. Как найти грань между обоснованным и необоснованным посредничеством? Какие отрасли в Беларуси требуют повышенного внимания? Какие новации в сфере закупок за счет собственных средств теперь стоит учитывать, ведь в июле в стране вступили в силу изменения законодательства?

На самые острые вопросы, касающиеся сферы закупок, ответят гости проекта "Экономическая среда". Смотрите вечером 12 августа после "Панорамы" на "Беларусь 1".