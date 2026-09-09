Какие новации ждут строительную отрасль Беларуси? Смотрите в проекте "Экономическая среда"

В Беларуси может появиться рейтинг строительных, инжиниринговых и подрядных организаций. Информация о "репутации" будет доступна всем белорусам в режиме онлайн.

Об этом в студии проекта "Экономическая среда" рассказал первый замминистра архитектуры и строительства нашей страны Владимир Наумович, отметив, что профильное ведомство сейчас активно прорабатывает этот вопрос.

Какие еще новации ждут строительную отрасль страны в ближайшее время? С какими показателями отрасль работает в этом году? Сколько планирует построить арендных жилых квадратов и как мы будем стимулировать к участию в этом процессе предприятия?

А также новые возможности для владельцев чеков "Жилье" и как формируется стоимость абсолютно любой новостройки? Все просто и понятно объяснят эксперты уже 9 сентября после "Панорамы" на "Беларусь 1".