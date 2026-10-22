Какие покупки в Беларуси можно оформить под 4 % и как не нарваться на отказ

Жить нужно по средствам - с этой мудростью не спорим. Но ведь желать большего - это так по-человечески. Так по-женски - наводить уют в квартире. Так по-белорусски - улучшать дом хозяйской рукой. Тем более если есть такая возможность. Можем позволить себе немного больше, если это наше, родное, белорусское. О кредите "На родныя тавары" рассказала Виктория Сенкевич в проекте "Разберемся".

Что бы вы ни выбрали, если это белорусский товар или услуга, не обязательно платить сразу и все. Наверняка в торговых центрах и на сайтах наших производителей вы встречали табличку "Работаем с кредитом 4 %".

Кредит "На родныя тавары" регулирует постановление Совета Министров "О потребительском кредитовании". И сейчас мы в нем разберемся.

Что можно купить? Мебель, технику, транспорт, услугу, даже путевку в белорусский санаторий или дом - всего 35 товарных групп. Вам постановление изучать не обязательно. Список производителей есть в интернете. Или уточните у продавца, работает ли он с кредитом под 4 %.

Схема проста: выбираете товар, убеждаетесь, что продавец, производитель работает по кредиту "На родныя тавары", заключаете договор, подаете документы в банк - и вот вы уже на новом диване в гостиной собственного дома.

Звучит приятно, не правда ли? Программа работает до конца 2026 года. Оператором выступает "Беларусбанк".

На какие суммы можно рассчитывать? До 13,5 тыс. белорусских рублей на большинство товаров. До 22,5 тыс. на покупку деревянных домокомплектов и сборных сооружений для строительства. Срок кредитования от 1 до 3 лет.

Пакет документов минимальный: паспорт, счет-фактура от магазина с указанием того, что товар произведен в Беларуси, справка о доходах за последние три месяца. А если вы получаете зарплату или пенсию на карту "Беларусбанка", то и справка не нужна, банк видит вашу платежеспособность и с вашего согласия сам сформирует выписку. Зачем платить за бюрократию?

Если сумма кредита невелика, то даже справка не потребуется. Банк верит вам на слово и экономит время в случае, если вы уверяете, что зарабатываете 1 125 рублей или получаете 900 рублей пенсии. На большую сумму кредита здесь рассчитывать не стоит, зато дело на 5 минут.

Итак, чтобы все получилось, проверяем три пункта:

товар, который вам нравится, продается в кредит;

его цена не превышает максимальный размер кредита;

ваши доходы соответствуют условиям программы.

Все пункты совпали? Тогда вот как это оформляется. В банке заполняете заявление-анкету, согласие на проверку личных данных и получение кредитной истории от Нацбанка.

Как подать заявку быстрее? Если ваши желания скромны, а покупка стандартна, идти в отделение банка не обязательно. Возьмите у продавца номер электронного счета фактуры, оформите заявку через "М-Банкинг", интернет-банкинг или сайт "Беларусбанка". Это всего пару минут, а банк проверит ваши доходы автоматически. А вот если приобретаете деревянный домокомплект или сборный дом, прийти в банк все же придется. Там только личная подача. Дело серьезное.

Сумму на руки, конечно, никто не дает. Деньги поступят на счет продавца. Вам нужно ежемесячно гасить платеж. Он тоже выставляется автоматически в приложении банка или онлайн-кабинете. Можно и в отделение зайти, если вы не интроверт. Ставка действительно социальная - 4 %. Фиксированная на весь срок договора в белорусских рублях.

Но помните, что я всегда на вашей стороне. И не скажу, что лично вам выгодно растягивать выплаты. Ведь каждый месяц вы гасите не только основной платеж по долгу, но и проценты. Если срок дольше, то и проценты капают. Кому-то удобнее выплатить раньше. Оцените свои возможности. В этом вам поможет кредитный калькулятор на сайте "Беларусбанка".

Если все хорошо, после подачи заявления, кредит одобряют, сумма поступает продавцу. А товар становится вашим. Главное, не забывайте регулярно и без задержек оплачивать кредит.

Цель кредита в масштабе государства - поддержать отечественного производителя, чуть поднажать на педаль газа в экономике, вбросить горючего в процессы. Вы тратите деньги, товары продаются, производятся новые, работают люди, цеха, экономика.