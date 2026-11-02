Какие приоритеты развития Монголии совпадают с возможностями Беларуси

Фото: БЕЛТА

Монголия долгое время была недооценена как торговый, экономический и инвестиционный партнер, однако сегодня страна открывает серьезные перспективы для сотрудничества. Об этом заявил экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

По его словам, прежние представления о стране устарели. "C моей точки зрения, Монголия однозначно была недооценена как торговый, экономический, инвестиционный партнер. Мы ассоциировали страну с пустыней Гоби, табуном лошадей. Но это представление о Монголии ошибочное. Сегодня решения руководства Монголии переформатируют экономику", - обозначил аналитик.

quote Они в поиске партнера, который подставит плечо. Причем не одного партнера, например, Китай, Россия, а с диверсификацией. Они уже поняли, в нынешней ситуации класть яйца в одну корзину чревато последствиями. Георгий Гриц

Он указал на структуру монгольского импорта. "Сегодня первые пять позиций - это продукты питания, техника, машиностроительная техника, спецтехника, энергоносители. И сегодня по этим всем компетенциям, за исключением энергоносителей, мы являемся, так сказать, партнерами", - подчеркнул аналитик.

По его оценке, приоритеты Монголии совпадают с возможностями Беларуси. "Если посмотреть их (Монголии - прим. ред.) базовые документы, там есть стратегический документ, как у нас Национальная стратегия устойчивого развития - 2040, у них есть "Видение - 2050". И там четко прописано, что нужно повысить компетенции в современных машиностроительных технологиях, отказаться от неэффективного импорта - это является приоритетами. То есть мы вписываемся в эти приоритеты", - сказал Георгий Гриц.

Он обратил внимание на финансовые возможности страны. "Они создали Фонд национального благосостояния. Если раньше в него уходило 33 % прибыли государственных сырьевых добывающих корпораций, то теперь - 60 %. Фактически деньги есть, и главное - правильно их вложить", - отметил аналитик.

Георгий Гриц выделил потенциал Беларуси в интеллектуальной собственности. "У нас есть такой потенциал - интеллектуальная собственность. Это наши знания об организации производства, инжиниринге, техдокументации, патентах. И главный приоритет - этот потенциал применить на этом финансово обеспеченном рынке. И в этом нужно делать акцент на локализации производства прямо там", - заключил он.

Таким образом, по мнению экономического аналитика, Монголия представляет собой перспективный рынок для Беларуси, где особенно востребованы наши технологии.