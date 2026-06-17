Какие задачи стоят перед производителями сельхозтехники? Смотрите в проекте "Экономическая среда"

Процент энергонасыщенной техники, работающей в полях страны, за последние 10 лет увеличился почти вдвое. Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак.

Cегодня белорусские аграрии практически полностью обеспечены отечественной техникой. А ведь еще каких-то 30 лет назад доля белорусских тракторов и комбайнов в общем объеме едва превышала 10 %.