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Какие задачи стоят перед производителями сельхозтехники? Смотрите в проекте "Экономическая среда"
Автор:Редакция news.by
Процент энергонасыщенной техники, работающей в полях страны, за последние 10 лет увеличился почти вдвое. Об этом в студии проекта "Экономическая среда" заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак.
Cегодня белорусские аграрии практически полностью обеспечены отечественной техникой. А ведь еще каких-то 30 лет назад доля белорусских тракторов и комбайнов в общем объеме едва превышала 10 %.
Какие задачи сегодня стоят перед производителями сельхозтехники? Насколько эффективна система сервисного обслуживания? Какие механизмы наращивания экспорта применяются на практике? И какой он - белорусский трактор будущего? Спросили у искусственного интеллекта и покажем уже вечером 17 июня на "Беларусь 1".