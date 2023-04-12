Какие белорусские товары ежедневно используют жители Татарстана

Повседневная жизнь жителей Татарстана не обходится без товаров от белорусских предприятий. В столичном городе Казани знают, любят и ценят бренд "Сделано в Беларуси". Подробнее об этом вы узнаете в рубрике "Ближе некуда".

Казань - третья столица России. Это один из самых больших и экономически развитых городов Российской Федерации. А еще столица Татарстана - важный и надежный партнер Беларуси, причем в самых разных сферах.

В городе с многовековой историей сегодня по кирпичику выстраивают экономику будущего. В Казани расположены два больших IT-парка. Здесь сотрудникам предоставляют льготы и поддержку, особенно в первый год работы, а в ответ ждут реальных результатов. Стартапы в таких местах создают под запросы конкретных заказчиков, большинство из них - крупные производственники. Желающих стать резидентами IT-парков много, но не все проходят предварительный отбор. Среди тех, кому повезло, есть и белорусы.

Проекты рассматривают вне зависимости от гражданства. Смотрят на внутреннюю составляющую, скажем так. Хорошо, что Россия и Беларусь в этом плане близки. Егор Мандик, резидент IT-парка им. Башира Рамеева

Инновации в третьей столице России внедряют не только в промышленность, но еще и в коммунальное хозяйство, причем с участием белорусских компаний.

Энергосистема Казани сейчас проходит модернизацию. Так, в 2022 году в этой котельной поменяли оборудование на изделия собственного производства, а клапаны и датчики поставили белорусские (от брестского предприятия). И это далеко не первый опыт.

"80 % клапанов и датчиков у нас белорусского производства. Оборудование зарекомендовало себя только с хорошей стороны, оно не ломается. Надеюсь, что мы и дальше будет сотрудничать", - сказал Ринат Бутаков, главный инженер зареченского энергорайона АО "Казэнерго".





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И это далеко не все участие белорусов в городском хозяйстве. Новые районы Казани растут на глазах, параллельно идет активная реконструкция старого жилого фонда. И для новостроек, и для советских панелек нужны качественные лифты. Свою нишу давно занял могилевский производитель и нашел партнера, который сможет технически обслуживать продукцию.

На самом деле могилевский продукт не требует особой рекламы, потому что на территории России и в Татарстане он уже представлен более 10 лет. Заказчик сам просит этот лифт, нам остается только грамотно смонтировать. Сложились такие взаимоотношения, что есть возможность в самые короткие сроки заказать продукт и получить обслуживание в будущем. Гульшат Загидуллина, гендиректор ООО "Татлифт"

Жители Казани ценят не только наши лифты. Белорусскую мебель везут в свои дома сотни покупателей. Производитель отвечает на такой интерес взаимностью и постоянно изучает, что востребовано на рынке. В последнее время ставка делается не только на проверенные модели. Свежая линейка включает в себя элементы для простого и функционального интерьера. И на этот тренд есть свои покупатели. Главное - постучаться в каждую квартиру.

Основная цель открытия региональных офисов - это развитие своей товаропроводящей сети и презентация всего ассортимента собственной продукции. Дилеры работают сразу с несколькими производителями, а мы должны представить все, что производит холдинг. У нас 4 комбината мягкой мебели, 8 корпусной мебели, еще фабрика матрасов. Мы стараемся презентовать все, хотя бы основополагающие программы. Вадим Трубач, руководитель торгового представительства холдинговой компании "Пинскдрев" по Приволжскому федеральному округу России