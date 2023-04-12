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Какие белорусские товары ежедневно используют жители Татарстана

Повседневная жизнь жителей Татарстана не обходится без товаров от белорусских предприятий. В столичном городе Казани знают, любят и ценят бренд "Сделано в Беларуси". Подробнее об этом вы узнаете в рубрике "Ближе некуда".

Казань - третья столица России. Это один из самых больших и экономически развитых городов Российской Федерации. А еще столица Татарстана - важный и надежный партнер Беларуси, причем в самых разных сферах.

В городе с многовековой историей сегодня по кирпичику выстраивают экономику будущего. В Казани расположены два больших IT-парка. Здесь сотрудникам предоставляют льготы и поддержку, особенно в первый год работы, а в ответ ждут реальных результатов. Стартапы в таких местах создают под запросы конкретных заказчиков, большинство из них - крупные производственники. Желающих стать резидентами IT-парков много, но не все проходят предварительный отбор. Среди тех, кому повезло, есть и белорусы.

Проекты рассматривают вне зависимости от гражданства. Смотрят на внутреннюю составляющую, скажем так. Хорошо, что Россия и Беларусь в этом плане близки.
Егор Мандик, резидент IT-парка им. Башира Рамеева

Инновации в третьей столице России внедряют не только в промышленность, но еще и в коммунальное хозяйство, причем с участием белорусских компаний.

Энергосистема Казани сейчас проходит модернизацию. Так, в 2022 году в этой котельной поменяли оборудование на изделия собственного производства, а клапаны и датчики поставили белорусские (от брестского предприятия). И это далеко не первый опыт.

"80 % клапанов и датчиков у нас белорусского производства. Оборудование зарекомендовало себя только с хорошей стороны, оно не ломается. Надеюсь, что мы и дальше будет сотрудничать", - сказал Ринат Бутаков, главный инженер зареченского энергорайона АО "Казэнерго".


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И это далеко не все участие белорусов в городском хозяйстве. Новые районы Казани растут на глазах, параллельно идет активная реконструкция старого жилого фонда. И для новостроек, и для советских панелек нужны качественные лифты. Свою нишу давно занял могилевский производитель и нашел партнера, который сможет технически обслуживать продукцию.

На самом деле могилевский продукт не требует особой рекламы, потому что на территории России и в Татарстане он уже представлен более 10 лет. Заказчик сам просит этот лифт, нам остается только грамотно смонтировать. Сложились такие взаимоотношения, что есть возможность в самые короткие сроки заказать продукт и получить обслуживание в будущем.
Гульшат Загидуллина, гендиректор ООО "Татлифт"

Жители Казани ценят не только наши лифты. Белорусскую мебель везут в свои дома сотни покупателей. Производитель отвечает на такой интерес взаимностью и постоянно изучает, что востребовано на рынке. В последнее время ставка делается не только на проверенные модели. Свежая линейка включает в себя элементы для простого и функционального интерьера. И на этот тренд есть свои покупатели. Главное - постучаться в каждую квартиру.

Основная цель открытия региональных офисов - это развитие своей товаропроводящей сети и презентация всего ассортимента собственной продукции. Дилеры работают сразу с несколькими производителями, а мы должны представить все, что производит холдинг. У нас 4 комбината мягкой мебели, 8 корпусной мебели, еще фабрика матрасов. Мы стараемся презентовать все, хотя бы основополагающие программы.
Вадим Трубач, руководитель торгового представительства холдинговой компании "Пинскдрев" по Приволжскому федеральному округу России

Магазины наших брендов разных направлений - от деревообработки до легпрома - популярны во всей России, Татарстан не исключение. Мы и сами убедились: Казань - это настоящая витрина двусторонней торговли, на которой всегда есть богатый выбор качественных товаров под маркой "Сделано в Беларуси".