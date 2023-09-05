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Какие договоры подписаны на I Белорусско-узбекском бизнес-форуме
Сегодня на Белорусско-узбекском бизнес-форуме подписан договор о намерении создать совместное предприятие по выделке мехового сырья. Кооперационное производство откроют на территории страны-партнера, чтобы затем поставлять в Беларусь изделия из овчины и каракуля, которые мы пока не выпускаем. Такой мех подойдет, например, для зимней обуви. Также заключен контракт на поставку нашей джинсовой продукции и меморандум о закупке камвольных тканей для школьной одежды.
Мы понимаем, что сегодня сильная сторона Узбекистана - это не только хлопковая пряжа или полотно. Мы пошли немножко другим путем. Полотно хлопковое красим, печатаем по дизайнам, по концепции на производственной площадке "Світанак" в городе Жодино, а перешивать по нашим техническим описаниям, по нашим дизайнам, по нашим конструктивным особенностям будет производственная площадка в Узбекистане под нашей торговой маркой и под нашим непосредственным технологическим контролем.
Нам есть чему поучиться у дизайн-центра камвольной фабрики Беларуси - это производство женской одежды, производство костюмов. Наш, узбекистанский дизайн-центр работает больше в сфере продвижения дизайн-услуг по Узбекистану, помогает развитию текстильных фабрик.
Также обсудили вопрос совместной подготовки квалифицированных кадров для легкой промышленности, в том числе химиков. Участницы I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума настроены на продолжение сотрудничества и поиск новых совместных решений.
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