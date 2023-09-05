Какие договоры подписаны на I Белорусско-узбекском бизнес-форуме

Мы понимаем, что сегодня сильная сторона Узбекистана - это не только хлопковая пряжа или полотно. Мы пошли немножко другим путем. Полотно хлопковое красим, печатаем по дизайнам, по концепции на производственной площадке "Світанак" в городе Жодино, а перешивать по нашим техническим описаниям, по нашим дизайнам, по нашим конструктивным особенностям будет производственная площадка в Узбекистане под нашей торговой маркой и под нашим непосредственным технологическим контролем.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"