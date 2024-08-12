Какие инновационные подходы существуют при добыче нефти в Беларуси

Нефтяная отрасль Беларуси за 30 лет института президентства совершила прорыв в освоении новых площадей, а инновационные подходы позволяют ускорить работу.

К примеру, на самом крупном участке отечественной сейсморазведки (Майско-Макеевско-Днепровской площади) - на целых 3 года. Объект уникальный. Охват территории - 1,2 км2. Здесь находится полигон для испытаний новых технологий. В день происходит 200 геофизических наблюдений. Для геологов - серьезный экзамен на профессионализм. И дело не только в масштабах, но и в особенностях ландшафта.

За последние пять лет нашей компанией выполнено более 3 тыс. км2 сейсморазведочных работ 3D, пробурили 209 тыс. м горных пород по направлению поиска разведки. Задачи 2024 года - бурение 26 поисково-разведочных скважин и 42 эксплуатационных скважины. С суммарной ожидаемой проходкой 232 тыс. м погонных - это рекордная цифра за всю историю существования компании.