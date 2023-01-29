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Какие интересы Беларуси в Африке и Зимбабве

Зимбабве одна из 54 стран Африки, второго по площади материка на планете. И Африка сегодня вовсе не та, что лет 20 назад. Континент динамично развивается, на его территории находится до 30 % мировых запасов полезных ископаемых, которые суперважны для современной промышленности и высоких технологий. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году там будет проживать четверть населения мира, а объем потребительского рынка составит 16 трлн. долларов. Так что направление с точки зрения и торговли, и инвестиций очень перспективное.

Поэтому уже сегодня крупные мировые инвесторы, чтобы закрепиться на этой территории, стараются вкладывать в инфраструктуру перспективного региона в расчете на хорошую динамику развития.

Беларусь, подтверждая желание сотрудничать со странами Африки, открывает здесь свои посольства. Мы спросили в белорусском МИДе о наших интересах на этом континенте. Интервью Светланы Лукьянюк (подробности в видео).

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