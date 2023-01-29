3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Какие интересы Беларуси в Африке и Зимбабве
Зимбабве одна из 54 стран Африки, второго по площади материка на планете. И Африка сегодня вовсе не та, что лет 20 назад. Континент динамично развивается, на его территории находится до 30 % мировых запасов полезных ископаемых, которые суперважны для современной промышленности и высоких технологий. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году там будет проживать четверть населения мира, а объем потребительского рынка составит 16 трлн. долларов. Так что направление с точки зрения и торговли, и инвестиций очень перспективное.
Поэтому уже сегодня крупные мировые инвесторы, чтобы закрепиться на этой территории, стараются вкладывать в инфраструктуру перспективного региона в расчете на хорошую динамику развития.
Беларусь, подтверждая желание сотрудничать со странами Африки, открывает здесь свои посольства. Мы спросили в белорусском МИДе о наших интересах на этом континенте. Интервью Светланы Лукьянюк (подробности в видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов