Какие интересы Беларуси в Африке и Зимбабве

Зимбабве одна из 54 стран Африки, второго по площади материка на планете. И Африка сегодня вовсе не та, что лет 20 назад. Континент динамично развивается, на его территории находится до 30 % мировых запасов полезных ископаемых, которые суперважны для современной промышленности и высоких технологий. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году там будет проживать четверть населения мира, а объем потребительского рынка составит 16 трлн. долларов. Так что направление с точки зрения и торговли, и инвестиций очень перспективное.