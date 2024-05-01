Какие изменения ждут в мае по семейному капиталу

День труда традиционно приносит белорусам и ряд новаций. Увеличился бюджет прожиточного минимума, а значит и ряд важных выплат. Например, пособия на детей. Также в мае ждем изменений по семейному капиталу, а пока не забываем про большие выходные.

Обо всем по порядку расскажет наш экономический обозреватель Антон Малюта.



Начнем с бюджета прожиточного минимума. Его пересчитывают раз в квартал - в феврале, мае, августе и ноябре. Традиционно в сторону повышения.



Итак, новое значение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения - 418 рублей 73 копеек. Это на 3 %, или 12 рублей, выше, чем норматив, который действовал до этого.



Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Например, возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому от 75 до 79 лет, ежемесячно доплатят 78,5 рубля. А для группы 80+ размер надбавки составит 157 рублей.



Также вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14 БПМ.



28 мая изменятся условия назначения семейного капитала и его досрочного использования. Теперь, чтобы многодетной семье открыли депозитный счет в банке, необходимо подтвердить занятость главы семьи. Дополнительным условием назначения или досрочного использования семейного капитала станет и создание для детей надлежащих условий и благоприятного климата в доме.



Если дети в семье признаны в социально опасном положении, семейный капитал не будет назначаться и не будет предоставляться право досрочного использования до тех пор, пока не будут устранены причины, повлекшие признание детей в социально опасном положении. После этого можно будет обращаться, если все в семье нормализовалось, и назначать семейный капитал. Либо обращаться за досрочным распоряжением. Государство, предоставляя поддержку семьям, рассчитывает на активную жизненную позицию семьи в обеспечении своего благополучия и достойном воспитании детей. Поэтому такие подходы выравнивают ответственность государства и ответственность семьи. Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси



О всех новациях семейного капитала мы еще расскажем в эфире, а пока же наслаждаемся длинными выходными - в мае больше всего праздничных дней. Начали отдыхать уже сегодня. Следующая неделя тоже короткая. 9 мая - День Победы. И затем Радоница - во вторник 14 мая, а значит, нас ждет 4 выходных дня. Правда, 13 мая придется отработать в субботу, 18-го.

