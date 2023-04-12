Какие культуры засеяли в Минской области и когда закончатся весенне-посевные работы

Только в Минской области яровые культуры займут полмиллиона гектаров. Вместе с этим аграрии подкармливают озимые зерновые, закладывают кормовой фундамент. О комплексе весенне-полевых работ рассказала Елена Витко.

"Прежде чем любой посевной агрегат сегодня выезжает в поле, он проходит проверку. Должно быть все на месте - диски, прикатывающие колеса и др. Одной из таких "сеялок" белорусского производства 9 лет. Сегодня она выполняет все необходимые функции", - сообщил Сергей Примаченко, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Исправная техника - лишь одна составляющая урожайной формулы. Только в Минской области поля сейчас бороздят свыше 1,6 тыс. энергонасыщенных тракторов. Еще 3 тыс. единиц техники - менее габаритные машины. Во время посевной кампании задействованы все ресурсы: создан обменный фонд, ежедневно работают специальные комиссии - инженерные и агрономические.

Это у нас северная зона Борисовского района. Вот супесь, мы прекрасно понимаем, что сегодня наступила физиологическая спелость почвы. Она в руках рассыпается. Это говорит о том, что сегодня можно качественно посеять яровую культуру. Важно, что сегодня есть влага - она остается на руках, значит, почва не пересушена. Сергей Примаченко, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома

Своевременное закрытие влаги - еще один ключ к агроуспеху. После культивации вода не так испаряется, остается в грунте и питает семена. В итоге улучшается качество зерна и растет урожайность. Так, в Борисовском районе на посевную эстафету уже вышли 12 хозяйств. 3 хозяйства из-за подтоплений - в ожидании старта.





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Яровые культуры в районе займут 10 тыс. га, озимый клин - 16 тыс. Зеленые всходы сейчас подкармливают, на очереди химпрополка. В хозяйстве "Черневичи", например, к тритикале подсевают бобовые травы.

В хозяйстве насчитывается 600 га многолетних трав, которые позволяют нам заготовить достаточное количество кормов для нашего поголовья. Трав старше 3 лет у нас нет. Для этого мы каждый год подсеваем травы на площади в 250-280 га. Владимир Пулькач, управляющий ПСХ "Черневичи" ОАО "Борисовский завод агрегатов"

Фундамент под будущие корма формируют и на предприятии БорисовСоюзАгро. К посевной в районе они приступили первыми (преимущество связано с легкими, песчаными полями). Так, из 600 га яровых культур остаются лишь 200 га незасеянными. Работу на паузу в этих местах также поставил избыток влаги, техника переключилась на "душистый урожай".

Совсем скоро на живописном участке площадью 80 га вырастут многолетние травы. И чтобы зеленые корма были не только питательными, но и сбалансированно разнообразными, используют специальную смесь. В этом миксе есть семена клевера, райграса и фестулолиума. Так, на один гектар высевают 50 кг.

Сначала вспашка, затем культивация, прикатывание. В свои 23 года Павел Литвин технологию знает хорошо - продолжает семейную династию после дедушки и отца. Стаж молодого механизатора 5 лет. Практиковался он во всех видах агроработ, вплоть до жатвы. Сейчас же Павел уплотняет и выравнивает почву, чтобы семена плотно легли в землю и их не разнес ветер.





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"Важно, чтобы не было агрехов, потому что засеять нужно каждый кусочек, чтобы потом мы могли собрать хорошие корма. Скорость при работе где-то 9-10 км, зависит от участка. Где-то почва влажная еще немного, но мы справляемся. Надо урожай - и все стремятся к этому. Да, работаем и до 7-8 часов, если надо, и в выходные дни. Делаем свою работу качественно, потому что тоже переживаем за урожай", - поделился Павел Литвин, механизатор филиала "БорисовСоюзАгро" ОАО "Минскоблхлебопродукт".

У нас впереди основная посевная - это кукуруза. На 100 га мы сеем зерно, почти на 1 тыс. га мы сеем силос, т.е. корма. Поголовье дойного стада у нас составляет 1385 голов. И чтобы обеспечить их кормами, нам необходимо сеять не меньше 1 тыс. га кукурузы. Людмила Пупчик, замдиректора филиала "БорисовСоюзАгро" ОАО "Минскоблхлебопродукт"