Какие нарушения выявил КГК при проверке ветеринарных препаратов

Многократное завышение цен, продажа препаратов под видом других изделий, несоответствие состава и маркировки. Комитет госконтроля инициировал проверку некоторых ветеринарных препаратов и выявил вопиющие нарушения. Переплачивали за таблетки и спреи в итоге сельхозпредприятия, а менеджеры и фирмы-посредники смело накручивали баснословные проценты. В отношении должностных лиц коммерческой организации возбуждено уголовное дело. Какой состав показала экспертиза изъятых препаратов и почему товары дорожали многократно, смотрите в сюжете Владимира Королева.

О том, что одна таблетка способна заменить процесс выпойки, поможет теленку окрепнуть и передаст весь иммунитет коровы, хочется верить любому хозяйству. Поздно ночью на ферме есть только сторож, и ухаживать за новорожденным до утра не самое простое занятие. Видимо, на это и делали ставку менеджеры - продать волшебную таблетку, которая в разы упросит уход и кормление появившегося на свет теленка.

"Приехали обычные менеджеры, предложили попробовать таблетки заменители молозива в сухом виде. Мы за любую новшество, что у нас есть в республике, главный принцип, чтобы это работало. Мы согласились", - рассказала замдиректора по производству сельскохозяйственного предприятия Элеонора Аджигирей.

Проба оказалась платной, за несколько пакетиков пришлось выложить больше сотни рублей. Уже позже проверка Госконтроля показала, что это одно из самых дешевых предложений, которые поступали в хозяйства страны.

Был отказ от поставки, даже от употребления данного вида продукта. Оно не проверено на рынке, оно не пользуется спросом, и рисковать жизнью телят - это не самая хорошая идея. И мы не взяли этот продукт. Использование молозива именно в первый час после отела и выпойка теленка - это самое важное что есть. Никакие таблетки и заменители ничего не дадут, никакого результата мы не увидим. Главное - чтобы качественное молозиво от мамочки попало на выпойку. Элеонора Аджигирей, замдиректора по производству сельскохозяйственного предприятия

20 упаковок, то есть 120 таблеток с сухим молозивом продавалось почти за 5 000 рублей. Сейчас копии накладных хранятся в материалах уголовного дела. Литр натурального молозива стоит менее 20 копеек. Разница в сотни раз. Уникальная итальянская добавка должна была заменить натурпродукт. В это поверили 30 хозяйств страны.

КГК установлено, что одна из коммерческих организаций в Минской области внутри страны начала активное распространение товара под названием "Сухое молозиво", которое реализовывала фирма сельхозорганизациям в виде капсул для последующего кормления телят. По инициативе комитета, была проведена экспертиза. Андрей Матеюк, начальник управления Комитета госконтроля Минской области

Уникальную, но дорогую таблетку контролеры отправили на экспертизу, данные которой показали серьезные несоответствия состава и заявленным компонентам.

"Содержание основных питательных веществ в продукте ниже заявленного как минимум в 3 раза. В маркировке на продукты и в инструкции указано, что массовая доля протеина 81 % фактическое значение составило 26 %. Соотношение основных компонентов в продукте for Life не соответствует характерному для натурального молозива, в связи с чем данный продукт не может считаться высушенным молозивом, - сказал начальник отдела Белорусского государственного ветеринарного центра Виталий Граблюк. - В инструкции по применению содержатся сведения, вводящие в заблуждения потребителей. Заявлено, что в одной капсуле массой 1,2 г содержится около 3 л цельного высококачественного молозива. На самом деле 3 л цельного молозива содержит не менее чем 420 г сухих веществ".

По результатам экспертизы товар запрещен к ввозу в нашу страну, также аннулировано ранее выданное разрешение на ввоз. Проверка поставщика выявила и другие нарушения.

Продавать ветпрепарат без регистрации и троекратно взвинтить цену - это еще один вопиющий факт, установленный контролерами. Чтобы обойти запрет на многократное повышение цен, менеджеры компании придумали не регистрировать спрей-пену для животных как ветеринарный медпрепарат, а написать "косметическое средство".

Ввоз и реализация препарата были организованы под видом косметического средства, с целью обхода ограничений установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь номер 114 "О временном регулировании цен". Данное постановление определяет предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки для ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в размере 25 % от отпускной цены. А на косметические средства эти требования не распространяются. Дмитрий Дягилев, замначальника УДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску

По данным Госконтроля, дорогим препарат становился именно после того, как стал косметикой. Фирма-импортер поднимала стоимость на половину, дальше начинал работать посредник, который за свои услуги брал свой немалый процент. К сельхозпредприятиям спрей поступал с наценкой, более чем в 2,5 раза превышающей первоначальную цену.