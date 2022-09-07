Импортозамещение в действии: "АМКОДОР" презентовал четыре новинки с 100%-ной локализацией

"АМКОДОР" презентовал образцы сразу четырех новых машин. Все модели для сельского и лесного хозяйства помогут холдингу занять ниши, которые освободились из-за западных санкций.

Локализация стопроцентная: в производстве используются комплектующие только из Беларуси и России. Интерес к новинкам уже есть. Основной рынок сбыта - Союзное государство.