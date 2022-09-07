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Импортозамещение в действии: "АМКОДОР" презентовал четыре новинки с 100%-ной локализацией
"АМКОДОР" презентовал образцы сразу четырех новых машин. Все модели для сельского и лесного хозяйства помогут холдингу занять ниши, которые освободились из-за западных санкций.
Локализация стопроцентная: в производстве используются комплектующие только из Беларуси и России. Интерес к новинкам уже есть. Основной рынок сбыта - Союзное государство.
Также с начала года в холдинге создали около сотни импортозамещающих узлов и агрегатов. К концу 2022 года на "АМКОДОРе" обещают выпустить новую партию наукоемкой продукции.
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