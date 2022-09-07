ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Импортозамещение в действии: "АМКОДОР" презентовал четыре новинки с 100%-ной локализацией

"АМКОДОР" презентовал образцы сразу четырех новых машин. Все модели для сельского и лесного хозяйства помогут холдингу занять ниши, которые освободились из-за западных санкций.

Локализация стопроцентная: в производстве используются комплектующие только из Беларуси и России. Интерес к новинкам уже есть. Основной рынок сбыта - Союзное государство.

Также с начала года в холдинге создали около сотни импортозамещающих узлов и агрегатов. К концу 2022 года на "АМКОДОРе" обещают выпустить новую партию наукоемкой продукции.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все