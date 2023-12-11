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Какие новые контракты у Беларуси с дружественными странами?
Сосредоточить свои усилия на определенных нишах, через системную работу стабильно работать в плюс. Такие задачи перед отечественным легпромом. А это порядка 2тысяч предприятий различных форм собственности и размера бизнеса, почти 83тысячи человек. И все они производят одежду для разных сегментных групп и различного ассортимента, начиная от детской и молодежной одежды, школьной формы до одежды повседневной, делового стиля для всех сезонов. Спектр возможностей у легкой промышленности большой, чтобы насыщать разнообразным, привлекательными, главное,доступным ассортиментом отечественного потребителя и наращивать показатели экспорта. На примере нескольких предприятий мы расскажем, как сегодня растут и развиваются отечественные производители.
Миллионы метров изделий ежемесячно и работа фактически нон-стоп. На предприятии "Лента" за эти годы не только сохранили коллектив (сегодня это уже свыше тысячи специалистов), но и значительно расширили линейку продукции. В ассортименте уже 11 тысяч наименований.
Значительно увеличился штат сотрудников. Это связано с увеличением объемов производства и большим количеством заявок. Нарабатываем очень большой ассортимент. Есть у нас ленты сувенирные с белорусской символикой. Также мы работаем очень много для российского рынка ленты, к примеру, окантовочные для матрасов.
Не только импортозамещение - насыщение отечественного рынка качественным, а главное, ничем не уступающим импортному продуктом. Инновации, расширение географии экспортных поставок стали за эти годы лейтмотивом всех преобразований на предприятии. В итоге еще больше укрепили свои позиции, в том числепроизводителя изделий медицинского назначения.
Наши бинты с заработанными краями. Т.е. это не разрезанная марля, которая остается в ранах и т.д. Мы режем нашу марлю на салфетки и сразу складываем. Таким образом очень удобно получается. Компрессионные бинты и трубчато-сетчатые, которые идут разного номерав зависимости, куда необходимо его применить.
Западные санкции в отношении белорусских производителей лишь ускорили их развитие. В тренде теперь отечественное сырье (помогает своя же высокотехнологичная химическая промышленность) и новые контракты с дружественными странами.
Расширяем наши рынки сбыта. Сейчас работаем и с Казахстаном, и Узбекистаном. Приоритетом на сегодня остается Россия. Это основной рынок сбыта. Очень тесно работаем с тем же Китаем в плане поставок оборудования.
Cоздавать конкурентный продукт, привлекающий покупателя ценой и качеством. Неизменной формуле успеха гомельская фабрика "8 Марта" следует без малого столетие. В условиях дефицита импорта производитель создал линейку термобелья из отечественного сырья с применением химических текстильных нитей производства Светлогорскхимволокно. Такая спецодежда не горит и не плавится.
У них есть очень много интересных разработок, которые позволяют нам производить как раз импортозамещающую инновационную продукцию. В этом году мы разработали и получили сертификат на термостойкое полотно и изделия из него из пряжи арселон - это аналог арамидных волокон.
Флагманы тяжелой промышленности качество быстро оценили. И теперь гомельская фабрика по предзаказам стабильно обеспечивает себя работой на месяцы вперед. И еще одно инновационное предложение: это опытные образцы изделий для профессиональных спортсменов из специального полотна, разработанного на предприятии. Модели уже одобрило Министерство спорта и туризма.
Беларусь, Россия и Казахстан - сейчас там интересы гомельского производителя. По итогам года объем производства изделий и полотна прогнозируется в пределах 102 %. Темп его роста ожидается на уровне 140, чтобы удовлетворять спрос и увеличить предложения на внутреннем рынке, а также наращивать потенциал за пределами страны.
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