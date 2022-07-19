Какие онлайн-услуги будут доступны белорусам?

В Беларуси заработают новые сервисы, которыми граждане смогут воспользоваться через портал электронных услуг. Так, до конца года появятся новые типы таможенных документов, которые перевозчики смогут передавать в профильные органы в электронном виде. Отметим, сейчас большой популярностью пользуется новый электронный личный кабинет, который адаптирован под работу с ID-картой.