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Какие онлайн-услуги будут доступны белорусам?

В Беларуси заработают новые сервисы, которыми граждане смогут воспользоваться через портал электронных услуг. Так, до конца года появятся новые типы таможенных документов, которые перевозчики смогут передавать в профильные органы в электронном виде. Отметим, сейчас большой популярностью пользуется новый электронный личный кабинет, который адаптирован под работу с ID-картой.

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