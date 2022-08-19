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Какие отрасли экономики больше всего пострадали от энергокризиса?

Агентство Bloomberg назвало пять отраслей мировой экономики, наиболее пострадавших от глобального энергетического кризиса. Среди них металлургия, производство удобрений, сахара, материалов для электромобильных аккумуляторов и солнечных батарей.

Что касается удобрений, европейские фермеры массово сокращают их использование. Это создает большую угрозу мировому урожаю.

Фото:pixabay.com

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