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Какие отрасли внесли наибольший вклад в рост ВВП Беларуси за 4 месяца 2024 года, ответил Юрий Чеботарь
Глядя на общую картину белорусской экономики, очевидно, что промышленность остается драйвером развития. За четыре месяца прирост более 7 %. А в сумме это почти 70 млрд белорусских рублей. В целом устойчивая динамика наблюдается с начала 2024 года по всем отраслям. А что будет дальше? Инвестиции, экспорт, дальняя дуга - ответы на эти вопросы узнали в интервью с министром экономики Юрием Чеботарем.
Результаты за 4 месяца впечатляющие. Они вполне нас удовлетворяют, рост ВВП - 105,1 %. К прошлому периоду он прирос на целый пункт. За месяц это достаточно приемлемо. У нас прибавляют все. Растут те сектора, на которые делали ставку - высокотехнологичная промышленность, производство транспортных средств, переработка древесины, целлюлозно-бумажная промышленность. Последняя, наконец, вышла из кризиса, и видно поступательное наращивание ее объемов.
Президент Беларуси на последнем совещании поставил задачу по сельскому хозяйству - прирасти в экспорте на 9 млрд белорусских рублей. И к этому есть все возможности и потенциал. Строительство также существенно добавило - 9 % по итогам четырех месяцев.
В отрасли строительства следят и мониторят за тремя основными направлениями - жилищное строительство, инфраструктура и реализация коммерческих проектов. В инфраструктуре основными направлениями являются дороги, возведение социальных объектов. Жилищная программа на сегодняшний момент с учетом задач, поставленных правительством, тоже выполняется. Сюда относится строительство арендного жилья, и в ближайшую перспективу это будет оставаться приоритетом.
Третье направление - коммерческие инвестиционные проекты. Они работают во всех регионах страны еще с 2023 года. IT-отрасли также понемногу прирастают. К примеру, в пределах двух последних месяцев такой прирост составил в численности занятых, а это, соответственно, положительный вклад в ВВП.
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