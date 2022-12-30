Какие поддельные деньги чаще всего выявляют в Беларуси?

В нашей стране по итогам трех кварталов текущего года банковские работники выявили 705 поддельных банкнот, из которых 84,4 % - доллары США.

Как пишет БелТА со ссылкой на данные Национального банка, доля поддельных российских рублей составила 9,9 %, евро - 4,5 %, белорусских рублей - 1 %. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года общее количество фальшивок увеличилось на 19,9 %. Количество выявленных поддельных долларов США увеличилось на 87,7 %. Уменьшилось на 68,5 % количество выявленных поддельных российских рублей, на 27,3 % - евро. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении на 3 штуки.

В Минске выявлено 66,5 % всех поддельных денежных знаков, в областях республики - в пределах 3,1-9,5 %. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 49 населенных пунктах.

Чаще всего среди долларов США подделывали купюры номиналом $100 (77,6 %) и $50 (21 %). Количество подделок купюр номиналом $100 увеличилось на 125,4 %, а номиналом $50 - на 20,2 %.

Выявлены поддельные банкноты российских рублей номиналами 5000, 2000 и 1000 рублей. Основная доля пришлась на подделки банкнот номиналом 5000 рублей - 57,1 %.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты номиналами 500, 200, 100, 50 и 20 евро. Основное количество подделок составили банкноты номиналами 50 и 100 евро - 40,6 % и 34,4 % соответственно. Подделки номиналами 500, 200 и 20 евро выявлены в единичных экземплярах.

В течение первого квартала 2022 года выявлены 4 поддельные банкноты белорусских рублей образца 2009 года номиналами Br100, Br50, Br20 и Br10 (1, 2, 3 и 1 штуки соответственно).