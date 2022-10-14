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Какие подходы к ценообразованию отразятся в Национальной платформе бизнеса?

Четких и понятных правил по формированию цен ждет и бизнес. Это упредит попадание под штрафы субъектов хозяйствования и позволит работать рентабельно, искусственно не завышая стоимость на те или иные товары. При этом Республиканская конфедерация предпринимательства настаивает на законодательном ограничении бонусов не более 5-ти процентов от производителей для торговых сетей. Также разработать и утвердить кодекс добросовестных практик ретейла, принять комплекс мер по стимулированию реализации белорусских товаров и их выкладке на уровне глаз на полках магазинов.

Все эти подходы найдут отражение и в Национальной платформе бизнеса, разработкой которой сейчас занимается конфедерация.

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