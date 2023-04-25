Какие поручения даны по итогам разговора Лукашенко в Гродно

Гродненская область развивается достойно, но есть и недостатки. Так результаты работы региона накануне оценил Президент. Совещание стало отчетом губернатора и областной вертикали о выполнении социально-экономических показателей. Несмотря на санкционный прессинг, в начале года удалось выйти на траекторию роста, подтянуть зарплаты и снизить издержки на производстве. Но не время почивать на лаврах. Экономика была и остается главной.

В фокусе внимания главы государства по традиции и проблемы региона. А такие есть в сельском хозяйстве, ускоряться должна промышленность, хватает вопросов от людей - например, по качеству дорог. О том, какие поручения даны по итогам разговора в Гродно, расскажет Наталья Бреус.

Поводом для приезда Президента в Гродно стал не только хоккей. Хотя, конечно, спортивные страсти на гродненском льду кипели нешуточные. Исход решающего матча (а "Неман" на домашней арене уступил "Металлургу") не изменил планов серьезно поговорить о развитии региона. Экономика во главе угла, и на паузу ее в выходные и праздники не поставишь.

Скажем прямо, область развивается достойно. По отдельным направлениям лучше других. По многим направлениям задает темп развитию в нашей стране. Больше всего радуют успехи тружеников села. На протяжении последних лет вы среди лидеров в стране.Однако, как мне докладывают (Комитет государственного контроля, которому было поручено изучить ситуацию), есть и у вас слабые места. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В фокусе Президента проблемные вопросы региона

Анализ контролеров на руках. Из него видно, например, что молочно-товарные комплексы построили, а поручение заполнить их под завязку не выполняется. По-прежнему высоким остается падеж скота, что недопустимо. Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. Это при том, что спрос продукцию сельского хозяйства огромный. На контроле и посевная. Закладываем будущий урожай.

С воздуха все как на ладони.

Александр Лукашенко проехал весь восток, центр, запад - к гродненцам претензий нет, а вот центральному региону стоит напрячься.

Заяц: Мы должны в этом году сработать лучше, чем в прошлом

Президент потребовал, чтобы по итогам года в сельском хозяйстве не только в области, но и в целом по стране не осталось никаких вопросов. Мы должны в этом году сработать лучше, чем в прошлом. Мы достигли неплохого роста за 2022 год, но стоит задача еще увеличить объемы производства в животноводстве, нарастить объемы растениеводческой продукции. В целом мы должны выйти на рост не менее чем 4,5-5 %. Такую задачу мы ставим сегодня перед всеми аграриями нашей республики. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Лукашенко: Главное сейчас - ускорение

Что касается промышленности Гродненской области, в прошлом году ее подкосили санкции. Просели деревообработка, текстильная отрасль, нефтехимия. Но негатив преодолели, перестроив логистические цепочки и укрепляя связи с восточными партнерами. Наметилась траектория роста.

Первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас - ускорение. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь