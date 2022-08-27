Какие проекты сегодня интересны Бишкеку, рассказал глава белорусской дипмиссии в Кыргызстане

Договоренности на достаточно высокой степени. Я надеюсь, что осенью этого года в ходе межправкомиссии, котораяу нас планируется в сентябре, и в ходе выставки, в которой будут участвовать наши белорусские предприятия, бизнес-форума, который мы впервые будем проводить, наше предприятие договорится о совместной сборке лифтов. Я надеюсь, что в этом вопросе даже будет поддержка со стороны кыргызского государства, которое заинтересовано в том, чтобы наши лифты здесь собирались и плановозаменяли в домахлифты, произведенные еще в Советском Союзе. Их срок истек, и их надо заменять.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане

