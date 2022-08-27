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Какие проекты сегодня интересны Бишкеку, рассказал глава белорусской дипмиссии в Кыргызстане
Разрушить монополию западных стран на санкции поможет ускоренное формирование более глубоких отношений с Центральной Азией. Евразийский форум на уровне премьеров в Кыргызстане ставит перед участниками ЕАЭС принципиально новые решения. Например, в сентябре в городе Оше планируют провести бизнес-форум Беларуси и Кыргызстана. Это будет первая деловая встреча, к которой приурочат и выставку белорусской продукции: от машиностроительной и коммунальной техники до продуктов питания. Особый интерес крупных городов Кыргызстана к электротранспорту. Белорусы готовят презентацию своих товаров и рассчитывают на новые контракты.
Какие проекты сегодня интересны Бишкеку? И что мы можем импортировать оттуда? КорреспондентБелтелерадиокомпании Светлана Лукьянюк спросила у главы белорусской дипмиссии в Кыргызстане Андрея Страчко.
Белорусский лифт в Кыргызстане
Договоренности на достаточно высокой степени. Я надеюсь, что осенью этого года в ходе межправкомиссии, котораяу нас планируется в сентябре, и в ходе выставки, в которой будут участвовать наши белорусские предприятия, бизнес-форума, который мы впервые будем проводить, наше предприятие договорится о совместной сборке лифтов. Я надеюсь, что в этом вопросе даже будет поддержка со стороны кыргызского государства, которое заинтересовано в том, чтобы наши лифты здесь собирались и плановозаменяли в домахлифты, произведенные еще в Советском Союзе. Их срок истек, и их надо заменять.
Первый бизнес-форум в Оше
Почему выбрали площадку города Оша? Потому что в Кыргызстане два крупных центра. Это Бишкек и Ош, который называется второй столицей Кыргызстана. Хотел бы отметить, что на юге Кыргызстана живет 53 % населения - больше, чем на севере. Поэтому мы хотели бы эту площадку задействоватьи проведем выставку. Будет выставочный стенд белорусской продукции. Мы рассчитываем, что там будут представлены завод имени Козлова, Могилевлифтмаш, МАЗ, Белкоммунмаш, будет представлена наша пищевая промышленность.
Планируется, что на этой выставке Беларусь сможет найти новых партнеров.
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