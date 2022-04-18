Какие прогнозы на урожай дают аграрии?

Больше 70 % площадей засеяли яровыми в Беларуси. В Брестской области в поля уже даже начали закладывать кукурузу. Одним из первых к этому приступило хозяйство "Беловежский". Предприятие - один из лидеров мясо-молочной отрасли страны. В день на заводы с него отправляют 165 тон молока. Чтобы еще больше увеличить производительность, организация расширяет свои площади и внедряет в сельскохозяйственный процесс IT-технологии. Наш корреспондент Мария Тройнич расскажет подробнее.

"В каждый ящичек у нас входит одна посевная единица. Полтора часа - и она высевается. Семена уже на поля подвезены", - говорит сотрудник.

По десять часов в поле - на максимальной мощности.

В хозяйстве "Беловежский" стараются ухватить каждую минуту хорошей погоды. На полях одновременно сеют несколько культур. По словам специалистов, времени терять нельзя: ночные заморозки и так отодвинули начало кампании. Поэтому, как только столбик термометра пошел вверх, взялись за дело сразу по нескольким направлениям и первыми в районе начали закладывать кукурузу.

Кукуруза - одна из самых теплолюбивых культур. Ее нужно сеять, когда земля прогреется хотя бы до плюс 5 градусов. Поэтому перед тем, как выпустить на поле технику, температуру почвы измеряют градусником

Всего в "Беловежском" - 38 тысяч гектаров полей. Только на одном отделении - "Мньковичи" - под кукурузу отвели 1650 гектаров.





Активно ведем работу. Я думаю, за 4 дня гектаров 250 мы посеем. Проблемы с влагой возникают в конце мая. К этому времени все всходы должны появиться и закрепиться корневая система. Николай Кондрусев, начальник цеха растениеводства отделения "Минковичи" ОАО "Беловежский"

Кукуруза - самый вкусный ингредиент в корме для буренок. А их на предприятии немало - в стаде 30 тысяч коров. Недавно угодья "Беловежского" стали еще больше: к ним присоединилось соседнее хозяйство "Отечество", что позволило расширить кормовую базу. Все молоко, которое отправляют с ферм на заводы, самого высокого, экстра-класса. И эту планку компания будет поддерживать.





Мы работаем над тем, чтобы создать полуторагодовалый запас кормов. Все мы прекрасно понимаем: как зоотехники накормят, так ветеринары будут досматривать. Разрабатываем все ветеринарные мероприятия, которые соблюдаются. И весь спектр направлен на мониторинг заболеваний. Сергей Шпаковский, начальник цеха животноводства отделения "Минковичи" ОАО "Беловежский"

На экскурсии в "Беловежский" сегодня приезжают представители сельхозорганизаций со всей страны - посмотреть и перенять передовой опыт. Здесь есть единственный в Беларуси роботизированный молочно-товарный комплекс. В доильном зале - всего один человек. А узнать информацию по каждому животному можно, открыв приложение. Такую IT-модернизацию провели, чтобы снизить человеческий фактор и повысить производительность. Всего каждый день из Беловежского отправляют 165 тон молока.

На сегодняшний день мы ставим перед собой задачу больше делать ставку на молоко. Для этого и стремимся увеличить количество поголовья скота, продуктивность, которую мы имеем от нашего поголовья. Александр Дунькович, генеральный директор ОАО "Беловежский"