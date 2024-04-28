Какие сложности у белорусских производителей возникают на рынках стран дальней дуги

Здесь есть определенные сложности, есть вопросы логистики. Есть также и вопросы того, что в этих странах необходимо работать. Невозможно послать каталог своей продукции и думать, что кто-то там эту продукцию закажет. Необходимо, скажу так, жить первый, второй год, по 300, по 250 дней проводить в командировках в этих странах, показывать свой товар, рассказывать, находить те конкурентные преимущества, которые позволят потребителям в этих странах понять, что белорусский товар лучше.

Александр Егоров