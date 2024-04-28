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Какие сложности у белорусских производителей возникают на рынках стран дальней дуги

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Александр Егоров в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что белорусы не только могут, но и обязаны прибавить в товарообороте со странами дальней дуги.

Здесь есть определенные сложности, есть вопросы логистики. Есть также и вопросы того, что в этих странах необходимо работать. Невозможно послать каталог своей продукции и думать, что кто-то там эту продукцию закажет. Необходимо, скажу так, жить первый, второй год, по 300, по 250 дней проводить в командировках в этих странах, показывать свой товар, рассказывать, находить те конкурентные преимущества, которые позволят потребителям в этих странах понять, что белорусский товар лучше.
Александр Егоров

Если говорить, допустим, по Никарагу, то мы начинали с пробной партии поставки белорусской автомобильной техники. И уже после того, как они увидели качество, оценили его, поняли, что цена конкурентоспособна, они готовы в больших объемах покупать белорусскую технику. Не только технику, в целом взаимодействовать с Республикой Беларусь, как со страной, которая может поставлять конкурентоспособную продукцию.

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