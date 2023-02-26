3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие совместные предприятия в повестке сотрудничества Беларуси и Кировской области
Беларусь и Россия продолжают укреплять торгово-экономическое сотрудничество. Кировская область готова создавать совместные предприятия с нашей страной. В Москве прошли переговоры губернатора этого российского региона с главой Гомельской области. Как отметили участники встречи, структуры наших экономик похожи. Доминирует промышленный сектор. Это металлургия, химия, поставки сельхозтехники и продуктов питания. Но еще очень много сфер, где мы можем достичь большего. Это касается радиоэлектроники, фармацевтики, строительства и деревообработки.
Мы лесной край. У нас очень много деревообрабатывающих предприятий. 65 % Кировской области - это леса. А Кировская область - это 120 тысяч кв. км. У нас очень хороший научный и образовательный потенциал. Я думаю, что наши университеты с удовольствием приняли бы белорусских студентов. И с белорусскими коллегами могли бы создавать совместный продукт.
Сегодня у Гомельской области 23 договора между регионами РФ. В условиях крупнейшего санкционного давления мы должны найти возможности отработать с каждым регионом поставку продукции. Найти формы импортозамещения и создания предприятий, чтобы дополнять друг друга междустрановыми решениями, поставки продукции в третьи страны.
Также на этой неделе делегация бизнесменов и руководителей предприятий Гомельской области посетила Кировскую. Подписаны документы на поставку белорусской продукции на общую сумму более 160 миллионов российских рублей.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все