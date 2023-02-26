Какие совместные предприятия в повестке сотрудничества Беларуси и Кировской области

Мы лесной край. У нас очень много деревообрабатывающих предприятий. 65 % Кировской области - это леса. А Кировская область - это 120 тысяч кв. км. У нас очень хороший научный и образовательный потенциал. Я думаю, что наши университеты с удовольствием приняли бы белорусских студентов. И с белорусскими коллегами могли бы создавать совместный продукт.

Александр Соколов, губернатор Кировской области России