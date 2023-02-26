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Какие совместные предприятия в повестке сотрудничества Беларуси и Кировской области

Беларусь и Россия продолжают укреплять торгово-экономическое сотрудничество. Кировская область готова создавать совместные предприятия с нашей страной. В Москве прошли переговоры губернатора этого российского региона с главой Гомельской области. Как отметили участники встречи, структуры наших экономик похожи. Доминирует промышленный сектор. Это металлургия, химия, поставки сельхозтехники и продуктов питания. Но еще очень много сфер, где мы можем достичь большего. Это касается радиоэлектроники, фармацевтики, строительства и деревообработки.


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Мы лесной край. У нас очень много деревообрабатывающих предприятий. 65 % Кировской области - это леса. А Кировская область - это 120 тысяч кв. км. У нас очень хороший научный и образовательный потенциал. Я думаю, что наши университеты с удовольствием приняли бы белорусских студентов. И с белорусскими коллегами могли бы создавать совместный продукт.
Александр Соколов, губернатор Кировской области России



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Сегодня у Гомельской области 23 договора между регионами РФ. В условиях крупнейшего санкционного давления мы должны найти возможности отработать с каждым регионом поставку продукции. Найти формы импортозамещения и создания предприятий, чтобы дополнять друг друга междустрановыми решениями, поставки продукции в третьи страны.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

Также на этой неделе делегация бизнесменов и руководителей предприятий Гомельской области посетила Кировскую. Подписаны документы на поставку белорусской продукции на общую сумму более 160 миллионов российских рублей.

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