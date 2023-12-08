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Какие совместные проекты связывают Беларусь и Китай и как общие договоренности работают на экономику Беларуси - смотрите в проекте "Вопрос номер один"
Договоренности, достигнутые во время нынешнего визита Александра Лукашенко в Пекин - это мощный сигнал не только политикам, но и бизнесу. Переговоры лидеров Беларуси и Китая - это каждый раз стратегия, направленная на обоюдный интерес, развитие экономики.
Переговоры лидеров Беларуси и Китая - мощный сигнал не только политикам, но и бизнесу
Самый масштабный китайско-белорусский проект - "Великий камень". Он рассчитан на десятилетия. И уже сегодня здесь, по словам первого заместителя гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилла Коротеева, создано 2820 рабочих мест с зарплатой выше средней по стране. Это реальный вклад в наш технологический суверенитет, потому как технологии, которые приходят вместе с резидентами, внедряются и адаптируются под белорусскую промышленность.
Индустриальный парк "Великий камень" собрал 120 резидентов из 15 стран
"Великий камень" - это инновационная отрасль будущего и уже сейчас активная инвестплощадка, технологии, которые работают на экономику Беларуси и развивают машиностроение, станкостроение, медицину и другие отрасли. Зарегистрировано уже 120 резидентов из 15 стран. 55 из них - из Китайской Народной Республики. Объем заявленных инвестиций - 1,4 млрд долларов. Сформировался и успешно работает машиностроительный кластер, где новейшие мировые технологии получают локализацию в Беларуси. Активно формируется кластер и в медицине.
Проект "Вопрос номер один" знакомит с белорусско-китайскими проектами
Какие новинки готовит медицинское направление индустриального парка? Оправдал ли себя национальный торговый павильон, запущенный на китайских маркетплейсах? Какие крупные российские компании вошли на площадку парка? И как на деле работает та самая народная дипломатия? Ответы в проекте "Вопрос номер один" вечером 9 декабря на "Беларусь 1".
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