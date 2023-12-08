Какие совместные проекты связывают Беларусь и Китай и как общие договоренности работают на экономику Беларуси - смотрите в проекте "Вопрос номер один"

Договоренности, достигнутые во время нынешнего визита Александра Лукашенко в Пекин - это мощный сигнал не только политикам, но и бизнесу. Переговоры лидеров Беларуси и Китая - это каждый раз стратегия, направленная на обоюдный интерес, развитие экономики.

Переговоры лидеров Беларуси и Китая - мощный сигнал не только политикам, но и бизнесу

Самый масштабный китайско-белорусский проект - "Великий камень". Он рассчитан на десятилетия. И уже сегодня здесь, по словам первого заместителя гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилла Коротеева, создано 2820 рабочих мест с зарплатой выше средней по стране. Это реальный вклад в наш технологический суверенитет, потому как технологии, которые приходят вместе с резидентами, внедряются и адаптируются под белорусскую промышленность.

Индустриальный парк "Великий камень" собрал 120 резидентов из 15 стран

"Великий камень" - это инновационная отрасль будущего и уже сейчас активная инвестплощадка, технологии, которые работают на экономику Беларуси и развивают машиностроение, станкостроение, медицину и другие отрасли. Зарегистрировано уже 120 резидентов из 15 стран. 55 из них - из Китайской Народной Республики. Объем заявленных инвестиций - 1,4 млрд долларов. Сформировался и успешно работает машиностроительный кластер, где новейшие мировые технологии получают локализацию в Беларуси. Активно формируется кластер и в медицине.

Проект "Вопрос номер один" знакомит с белорусско-китайскими проектами