Какие технологии для получения щедрого урожая используют белорусские аграрии?

Кадры решают очень многое. В том числе и то, будем ли мы с хлебом. Более 7 миллионов тонн уже весит белорусский каравай! Убрать аграриям остается чуть более 10 % полей. Урожайность хорошая. В лидерах по намолоту сейчас Минская область. В закромах региона почти 1 миллион 800 тысяч тонн зерна. Завершить массовую уборку в Беларуси планируют до 25 августа. Это же оптимальный дедлайн для сева озимого рапса. Затем аграрии переключатся на зерновые культуры. Какие технологии лежат в основе щедрого урожая - подробности у Елены Витко.

Эти урожайные плантации растянулись на 160 гектаров. Колосистое поле для хозяйства "Логойский" - одно из последних. Завершить уборку здесь планируют уже к концу недели. А пока на счету каждый погожий день и каждый колосок. Опытный механизатор Сергей Рудак внимательно смотрит за качеством жатвы. Чтобы зерно, а значит и деньги, не оказались "под ногами" - строго соблюдают технологии и следят за техникой.

Уборочная идет хорошо, урожайность тоже хорошая. Около 80 центнеров с гектара идет. На этом комбайне уже третий сезон работаю. Скорость, срез минимальный - вот отсюда и качество. Сергей Рудак, комбайнер СК "Логойский"

Всего на хлебных просторах в хозяйстве работают 10 комбайнов, плюс два недавно привлекли из Старых Дорог. Обмолотить наливные колосья нужно быстро: зерновой клин в этом году - более 2,5 тысячи гектаров.

Яровой ячмень у нас дал 45 ц/га, озимый - 55 ц/га. Пшеница в среднем от 75 до 85 центнеров с гектара. Рожь на некоторых участках дали по 100 ц/га, средняя же, как у пшеницы. В основе лежит сплоченный коллектив, соблюдение технологических и технических норм. И, конечно, ответственная работа людей. Сергей Дашук, директор СК "Логойский"

Чтобы получать максимум, местные аграрии всегда держат руку на пульсе. Развивают, например, производство семян. Ставку делают на сорта белорусской селекции. Придерживаются также "озимого тренда". Культуры более устойчивые и урожайные - под ними две трети полей.

Только на этот зерносушильный комплекс ежедневно поступает более 500 тонн золотого урожая. Здесь, например, зерно озимой пшеницы. Влажность сейчас чуть более 15 %. Его нужно доработать до 13 % и отправить на хранение.

Уже заготовили около 12 тысяч тонн зерна, госзаказ полностью сдали. Общий же каравай в хозяйстве ожидают выше 15 тысяч тонн. Со дня на день приступят к уборке тритикале. Вместе с жатвой формируют задел и под будущий урожай. В почву внесли удобрения и вспахали.

Сейчас мы проводим сев озимого рапса и сразу же заделываем, прикатываем катками. Это позволяет выровнять и уплотнить почву. Тем самым сохранить поля в хорошем виде, чтобы они были ровными и гладкими. Так у нас задействованы 2 широкозахватных плуга, почвообрабатывающая техника. Пока у нас работает одна сеялка, но скоро закупим еще одну - на днях ее получим и будем работать уже двумя. Михаил Рыжий, замдиректора - главный инженер СК "Логойский"

Уже к следующему сезону площади с озимым рапсом в хозяйстве вырастут до 600 гектаров. Культура не просто рентабельная - перспективная. Вскоре планируют закупить перерабатывающую линию: а значит, дивиденды получат от масла, плюс питательный кормовой шрот. Результат еще оценим, главное же сейчас - качественно провести посевную. Чтобы сформировалась корневая система, и растения хорошо перезимовали. Оптимальный срок для сева озимого рапса - 25 августа. На очереди зерновые.



