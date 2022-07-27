Какие товары и продукты белорусы стали покупать больше

Закладка идет по нашим традиционным овощам и яблокам. Небольшое увеличение по овощам мы также предусмотрели на данный сезон, но решили увеличить в 4 раза закладку яблок отечественного производства, потому что период 2021-2022 года показал востребованность у нашего населения яблок, возможность продажи на внутреннем рынке. Сейчас прорабатывается возможность увеличения объемов выращивания зелени и овощей, которых недостаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка (речь про шпинат, рукколу, сельдерей). Также импортеры в полтора раза увеличили поставки цитрусовых и ягод из дружественных стран.

Нина Емельянова, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси