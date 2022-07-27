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Какие товары и продукты белорусы стали покупать больше
Белорусы стали покупать больше отечественных товаров. Доля продажи белорусской продукции уже за 60 %. Такие цифры приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В первом полугодии значительно выросла продажа яблок (это плюс 13 %), также моркови, фруктовых и овощных соков, строительных материалов и некоторых позиций бытовой техники. Для того чтобы гарантированно обеспечить население в межсезонный период продукцией отечественного производства, ведется активная работа по формированию стабфондов. На этот сезон объемы по некоторым позициям планируют увеличить.
Закладка идет по нашим традиционным овощам и яблокам. Небольшое увеличение по овощам мы также предусмотрели на данный сезон, но решили увеличить в 4 раза закладку яблок отечественного производства, потому что период 2021-2022 года показал востребованность у нашего населения яблок, возможность продажи на внутреннем рынке.Сейчас прорабатывается возможность увеличения объемов выращивания зелени и овощей, которых недостаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка (речь про шпинат, рукколу, сельдерей). Также импортеры в полтора раза увеличили поставки цитрусовых и ягод из дружественных стран.
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