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Какие требования предъявляют к сортам картофеля специалисты?

Какие требования предъявляют к сортам картофеля специалисты?

Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству Вадим Маханько в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в НПЦ не стремятся к рекордным показателям по отдельному километру.

Он отметил, что в первую очередь сорт должен быть сбалансированным, он не должен иметь слабых сторон. Это основа сорта.

"Не сорта-рекордсмены занимаютсамые большие площади, а сорта-середнячки, которые не имеют слабых, провальных сторон", - акцентировал внимание Вадим Маханько.

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