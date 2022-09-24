Какие требования предъявляют к сортам картофеля специалисты?

Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству Вадим Маханько в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в НПЦ не стремятся к рекордным показателям по отдельному километру.



Он отметил, что в первую очередь сорт должен быть сбалансированным, он не должен иметь слабых сторон. Это основа сорта.



"Не сорта-рекордсмены занимаютсамые большие площади, а сорта-середнячки, которые не имеют слабых, провальных сторон", - акцентировал внимание Вадим Маханько.