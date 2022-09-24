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Какие требования предъявляют к сортам картофеля специалисты?
Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству Вадим Маханько в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в НПЦ не стремятся к рекордным показателям по отдельному километру.
Он отметил, что в первую очередь сорт должен быть сбалансированным, он не должен иметь слабых сторон. Это основа сорта.
"Не сорта-рекордсмены занимаютсамые большие площади, а сорта-середнячки, которые не имеют слабых, провальных сторон", - акцентировал внимание Вадим Маханько.
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