3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие тренды будут влиять на валюту в Беларуси? Интервью с Александром Сабодиным
Аналитики отметили тренд. В июле восточноевропейские валюты укрепились к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб к доллару российский рубль, несмотря на то что нефть за месяц подорожала более чем на 5 %. А сама американская валюта, кстати, в июле продемонстрировала сильнейшее за 5 последних лет месячное падение на мировом валютном рынке. С этой точки зрения любопытно, как будет вести себя кросс-пара доллар/белорусский рубль в ближайшую неделю? Какие тренды будут влиять на цену евро в нашей стране? Евгений Каллаур поговорил с экспертом - директором по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александром Сабодиным (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва