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Какие в Беларуси есть инструменты для поддержки экспорта на нетрадиционные рынки
Благодаря чему белорусские производители могут занять дополнительные ниши в Африке, Азии и Латинской Америке и какие экономические механизмы необходимы для наращивания экспорта. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Беларуси в проекте "Экономическая среда".
Мы сделали ставку на африканский рынок, рынок Латинской Америки. На том же африканском рынке есть опорные точки - Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Южно-Африканская Республика. Здесь объем рынка больше 100 млрд, причем растет импорт. Мы подготовили инструменты, постоянно идет их модернизация. Речь идет и о финансовых инструментах поддержки экспорта - это так называемое предэкспортное финансирование. Также активно развиваются и нефинансовые инструменты. Например, компенсационная торговля. Это бартерные операции на трансграничных рынках.
По словам первого заместителя министра экономики, зачастую африканские контрагенты говорят, что в силу жесткого валютного законодательства не могут заплатить, только поменять трактора на апельсины. И уже есть удачные кейсы такого обмена.
"Конечно, опорные точки мы для себя определили и заходим через них. Буквально за последний короткий период на нетрадиционных рынках было открыто 20 новых посольств. И в Африке это продолжается, потому что там огромный потенциал, - отметил гость проекта. - Естественно, одному производителю будет тяжело заходить на новый рынок, поэтому мы говорим, что нужно использовать дипломатические каналы, финансовые и нефинансовые инструменты, различную помощь в платежах. Здесь уже банки подключаются и ищут возможности для наших предприятий. В том числе используют такие схемы, как факторинг (поиск контрагентов, для того чтобы были исключены риски неплатежей)".
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