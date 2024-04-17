Какие в Беларуси есть инструменты для поддержки экспорта на нетрадиционные рынки

Мы сделали ставку на африканский рынок, рынок Латинской Америки. На том же африканском рынке есть опорные точки - Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Южно-Африканская Республика. Здесь объем рынка больше 100 млрд, причем растет импорт. Мы подготовили инструменты, постоянно идет их модернизация. Речь идет и о финансовых инструментах поддержки экспорта - это так называемое предэкспортное финансирование. Также активно развиваются и нефинансовые инструменты. Например, компенсационная торговля. Это бартерные операции на трансграничных рынках.

Мы сделали ставку на африканский рынок, рынок Латинской Америки. На том же африканском рынке есть опорные точки - Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Южно-Африканская Республика. Здесь объем рынка больше 100 млрд, причем растет импорт. Мы подготовили инструменты, постоянно идет их модернизация. Речь идет и о финансовых инструментах поддержки экспорта - это так называемое предэкспортное финансирование. Также активно развиваются и нефинансовые инструменты. Например, компенсационная торговля. Это бартерные операции на трансграничных рынках.

"Конечно, опорные точки мы для себя определили и заходим через них. Буквально за последний короткий период на нетрадиционных рынках было открыто 20 новых посольств. И в Африке это продолжается, потому что там огромный потенциал, - отметил гость проекта. - Естественно, одному производителю будет тяжело заходить на новый рынок, поэтому мы говорим, что нужно использовать дипломатические каналы, финансовые и нефинансовые инструменты, различную помощь в платежах. Здесь уже банки подключаются и ищут возможности для наших предприятий. В том числе используют такие схемы, как факторинг (поиск контрагентов, для того чтобы были исключены риски неплатежей)".