Союзные программы по ключевым отраслям экономики и дорожные картына перспективу. Какие вопросы в белорусско-российском сотрудничестве требуют неотложного вмешательства на высшем уровне, обсуждают на совещании во Дворце Независимости.

Своевременность принятия пакета интеграционных документов в рамках Союзного государства подтвердило время. Курс на сближение с Россией стратегический. Программы имеют конкретное прикладное значение и призваны снизить негативный эффект от санкций, облегчить развитие ключевых секторов экономики и углубление промышленной кооперации, реализацию импортозамещающих проектов. Всего 28 программ сотрудничества. Выполнено порядка 60 %.

