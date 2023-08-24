Евразийское сотрудничество: какие вопросы в топе и почему так важно было собраться на внеочередной межправсовет

Внеочередной межправсовет ЕАЭС сегодня собрался в Армении. Главы правительств стран "пятерки" говорили о развитии союза до 2030-2045 годов. Самодостаточный микрорегион, устойчивый к глобальным вызовам, работающий в тесной связке с БРИКС и ШОС, - таким видят партнеры свое объединение и готовы приложить максимум усилий, чтобы преимущества интеграции ощутили и предприятия, и люди. Какие вопросы сегодня в топе тем евразийского сотрудничества и почему так важно было собраться на внеочередной межправсовет? Подробности у Светланы Лукьянюк.

В завершении лета встреча глав правительства стран ЕАЭС - мероприятие традиционное. Правда, ранее собирались на Иссык-Куле. В июне в Сочи на межправсовете "пятерки" и СНГ премьеры Евразийского союза решили, что следующие переговоры также проведут вместе два объединения в октябре в Бишкеке. Но уже тогда в кулуарах говорили: надо все же встретиться раньше. Тем более вопросы порой появляются быстро и ждут такого же решения, не говоря уже о стратегии на годы вперед. Россия как инициатор внеочередного заседания подготовила проект декларации развития ЕАЭС до 2030 и 2045 годов. И важно до ее подписания президентами все детально обсудить на премьерском уровне.

Партнеров объединяют стремления сделать союз не только свободного перемещения товаров, услуг и финансов, а и самодостаточным , безопасным и привлекательным микрорегионом для всего мира. Сегодня в Армению прилетели главы правительств России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.





Внеочередной межправсовет ЕАЭС в Армении

Изначально межправсовет Армения планировала собрать в Ереване. Но коррективы внесла погода. Знойное лето, температура плюс 37 в столице заставила подняться в горы. Здесь комфортные плюс 23 градуса. Дышится легче, да и важные решения лучше принимать с холодной головой. Армянский Цахкадзор называют зимней сказкой солнечной Армении. Горнолыжный курорт держит славу уже белее 50 лет, а близость озера Севан делает его местом для отдыха круглый год. Но сегодня это место большого рабочего диалога.





Крайне важно определить основные векторы интеграции. Об этом сказал премьер Беларуси. Да, сделано немало: единое таможенное пространство, промышленная кооперация, тот же "Евразийский электробус", растет доля расчетов в национальных валютах, а торговля за 8 лет выросла почти на 90%. Тем самым союз проходит проверку на прочность в условиях санкций. Эффективность же решений проверяется практикой. Беларусь озвучила свои приоритеты в работе над декларацией. Это создание единых энергорынков. Да, работа идет, запасы ресурсов есть, но двигаемся медленно. И уж точно где нельзя отставать - так это в технологическом суверенитете.







Если выражаться образно, то на наших документах должны оставаться не только капли чернил, но и капли машинного масла. Роман Головченко,премьер-министр Беларуси

По мнению премьер-министра, необходимы целенаправленные действия по расширению промышленной кооперации, обеспечению технологического суверенитета, трансферу технологий, определению и развитию специализации стран в обрабатывающей промышленности: "В этом, безусловно, будущее. И тот рост в обрабатывающей промышленности, который сейчас происходит, он только подтверждает мои слова".

Новых подходов ждет и рынок продовольствия. Наши приоритеты здесь - самообеспеченность семенами через 7 лет не менее чем на 80%. Пока здесь высокая зависимость от импорта, чего не сказать о сельхозпродукции.





Эта тема приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем. Михаил Мишустин, председатель правительства России

Глава кабмина РФ напомнил, что союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции: "Выпуск сельхозпродукции стабильно увеличивается. По итогам прошлого года рост достиг почти 9,5%, в первом полугодии текущего приблизился к 3%".

Сопряжение интересов с БРИКС и ШОС

Большой союз - это и большие возможности в логистике. Решено развивать инфраструктурные проекты коридоров "Восток - Запад" и "Север - Юг". Но пока то с перечнем загвоздка, то с финансированием.

Роман Головченко считает, что в этом процессе необходимо задействовать и потенциал отношений с ШОС и БРИКС:"В ШОС, как вы знаете, в прошлом году утверждена Концепция по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Поэтому вполне возможно сопрячь ее с транспортными инициативами ЕАЭС, включая реализацию вышеназванных инфраструктурных проектов".

Уже сегодня союз делает уверенные шаги к эффективному финансовому рынку. Минимальные расчеты в долларах и евро и единые правила биржевых торгов. Впереди развитие общего платежного пространства.





Мы запускаем евразийскую перестраховочную кампанию. Мы сейчас обсуждаем вопрос возможности и целесообразности создания Европейского рейтингового агентства, которое обеспечивало независимые рейтинги. Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России