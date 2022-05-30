Поддержать бюджетников и социально уязвимых граждан - Президент поставил задачи перед экономическим блоком правительства

Выполнить все взятые на себя обязательства и сохранить уровень социальной поддержки. Такие задачи сегодня поставил Президент перед экономическим блоком правительства. Во Дворце Независимости обсудили актуальную ситуацию в экономике и ориентиры для власти на местах. Реалии, в которых приходится жить и работать, непростые. Но это не повод снижать планку в промышленности, экспорте и других сферах. Александр Лукашенко призывает искать резервы для роста и развития. Их много, уверен Президент. Даже в нынешних условиях. Кроме того, правительство не откажет предприятиям и бизнесу в помощи. Эти инициативы нашли поддержку на высшем уровне. Главное, чтобы решения принимались оперативно, без задержек и волокиты.

Все подробности совещания во Дворце Независимости у Ольги Анищенко.

Рабочую неделю во Дворце Независимости открывает экономический блок правительства. Впрочем, компания у него солидная, как и повод. Будет работать экономика - будут и занятость, и зарплаты. Александр Лукашенко не раз расставлял приоритеты. Дескать, никакие политические дрязги не страшны, если промышленный конвейер не остановлен. И как бы ни пугали внешним давлением и все новыми барьерами - эффективность работы под удар не поставить. Прогноз социально-экономического развития 2022 принят. И главные цифры ясны. Они и есть ориентиры для кабмина. Словом, на попятную под давлением идти правительству не позволят. Но мобилизация ресурсов экономики для выполнения задач не помешает.

"Обеспечить занятость людей, не допустить остановки производств, сохранить нынешний уровень доходов населения. У кого производительность труда выше - хорошо, пусть платят больше", - добавил глава государства.





"Задача правительства - поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, инструмент решения этих вопросов тоже очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, особенно на непервоочередные стройки и закупки, а также агрессивное импортозамещение в рамках тех программ и планов, которые уже утверждены.

"Только сделать это нужно не до 2025 года, как было запланировано, а желательно за год-полтора. Приоритет тоже понятен: крупные, малые промышленные производства, государственные и частные - неважно какие, главное, чтобы они работали и работали честно, платили налоги", - отметил глава государства.

Это в целом. Есть и частности. Александр Лукашенко призывает, по сути, пристальнее заглянуть за МКАД. Регионы - это ведь тоже про потенциал, стабильную работу и новые проекты. Сегодня никто не снимает ответственности и инициативы с власти на местах. Напротив. Сколько сказано про перераспределение полномочий. Местной власти карты в руки. Александр Лукашенко даже спросит, какие предложения еще нужны, чтобы развязать чиновникам руки? И обещает быстрых решений. Но это дорога с двусторонним движением.

"Начните, наконец-то, нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы", - потребовал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если не закрепить в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов, то можно провалить всю экономическую работу в целом по стране. "Остановите отток специалистов в областные города и столицу. Через предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы и прочее - это ваши вопросы", - сказал глава государства.

Он напомнил, что перед руководителями на местах четко обозначены абсолютно земные задачи: один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе, два самых слабых сельхозпредприятия - персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и передвижных механизированных колонн, удвоение темпов мелиорации, решение вопроса с пустующими домами и земельными участками. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что генеральная задача власти - обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние грабительских санкций на трудовые коллективы.

"Радует, что люди сами адекватно понимают ситуацию, поддерживают наш мирный курс на развитие и, в конце концов, держатся за работу. Понимают, что может произойти", - добавил глава государства.

О работе экономики судят не только с оглядкой на банковские ставки или валютную волатильность. Есть и вовсе народный способ, который никогда не введет в заблуждение. Тем более, в магазин заходит каждый. Цены, читай, инфляция - тоже индикатор и работы экономики, и действий правительства. И тут у Президента есть вопросы.





Президент о подорожании популярного в Беларуси автомобиля: "Думаете, народ будет молчать?"

Глава государства обратил внимание на проблематику, связанную с ростом цен, на примере конкретного автомобиля: "Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль Atlas в долларах? Кто-нибудь мне может сказать? Чего вы ко мне пришли? Вы не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России".

"27-28 тысяч долларов США. В 25 не влазим", - отреагировал председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.

"Не влазите. Так вот, было 27. А сколько сейчас, вы уточните и потом публично журналистам скажете. Да у вас цены в два раза выросли. Вы в правительстве это знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас рассказываете: и логистика, и деньги не так, и это не так. Слушайте, не в два же раза", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Так нужны ли экономике новые подходы? Правительство предлагало подойти к решению глобально и поправить экономическую политику с перспективой на полтора ближайших года. Реальный сектор, инвестиции, финансы, транспорт, логистика - в поле зрения едва ли не все сферы. Но Александр Лукашенко призывает действовать точечно и быстро. Дескать, "разворачить" отдельный закон, вовлекая в работу огромный ресурс, - и госслужбу, и юристов, и парламент - это точно не про скорость реагирования на чаяния бизнеса. Конкретная мера - конкретный срок. Вот такая формула от Президента.





Словом, от поддержки государство не отказывается, отметит по итогу первый вице-премьер, обещая тот самый оперативный ответ. По его словам, на совещании обсуждалась работа оперативно-ситуационного штаба, который собирается ежедневно, и деятельность рабочей группы по антисанкциям, заседания которой проводятся периодически при необходимости решения системных задач. "Обсудили более сотни предложений, которые в процессе работы правительства поступили и от госорганов, предприятий, облисполкомов, бизнес-сообщества. Президентом принято решение: при нужности этих решений имплементировать их в экономическую среду. Для этого правительству поручено решения принять. При необходимости, если нужно согласование с руководителем страны, он это согласование даст", - сказал первый вице-премьер.

Правительство в ближайшее время примет меры для поддержки предприятий и бизнеса

А вообще формы поддержки бизнеса (и государственного, и частного, тут все равны, уточнит первый вице-премьер) вполне стандартны. Правительство не станет изобретать велосипед, как и затягивать с решениями. Все, что сегодня нужнее, имплементируют в ближайшее время. Точных сроков в правительстве не называют. Но понять дают: картина задач предельно ясна, в остальном же дело за малым.





Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: Это закупки, логистика, расчеты, регуляторика - то, из чего состоит процесс производства продукта. По каждой из них мы будем предлагать определенные послабления. Это касается и аренды, и расчетов, и определенных видов налогов с тем, чтобы поддержать бизнес.