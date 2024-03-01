Какие задачи стоят перед белорусской промышленностью на 2024 год

Старт года уже демонстрирует положительную динамику. Задача не просто наращивать экспорт, но и диверсифицировать поставки. Помимо российского, в приоритете - рынки Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Среди других важных направлений - импортозамещение. Многие из подобных проектов Беларусь реализует сообща с Россией. Для этого Москва готова выделять дополнительные средства.

Результаты работы по реализации союзных проектов уже есть, отметил Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси. Это заметно на примере направленных в промышленность инвестиций. Причем основные вложения будут в этом и следующем году. Что важно, они затрагивают не только крупные, но и малые города. А это хорошее подспорье для развития регионов.