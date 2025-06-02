Выставка "Белагро" покажет, каким будет аграрное дело будущего

3 июня Беларусь открывает агропромышленную неделю.

Ее главным событием, по традиции, станет "Белагро" - крупнейшая выставка в области АПК. В этом году экспозиция сменила адрес. Здесь ждут максимальное число гостей и участников за всю историю форума. Но что неизменно - приглашают всех, для кого аграрное дело - дело жизни.

Вход, как всегда, свободный!

"Белагро" становится ближе! Теперь минский международный выставочный центр - главная локация если не для всех, то многих крупных выставок. Прежде аграрный форум то и дело уезжал за город - не всем было удобно добираться. Но сейчас он обретает столичную прописку. Всю неделю здесь ждут всех, кто чувствует себя аграрием и в душе, и на деле…

"Белагро" - это о том, каким будет аграрное дело будущего. Какие машины выйдут в поля завтра, какие технологии придут на смену ручному труду, что агропрому предложит наука. Здесь все по последнему слову - от техники и продуктов до семян и упаковки. И что важно - ко всем белорусским разработкам всегда приезжает присмотреться заграница. Казалось бы, да кому нужны выставки в век онлайна? Но "Белагро" ежегодно подтверждает: желающих отбоя нет.

Владимир Гракун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2651eb1-251f-4e7c-bf49-2a9225e96c0a/conversions/e3adcc01-50cd-41c8-a554-52151f1ec3d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2651eb1-251f-4e7c-bf49-2a9225e96c0a/conversions/e3adcc01-50cd-41c8-a554-52151f1ec3d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2651eb1-251f-4e7c-bf49-2a9225e96c0a/conversions/e3adcc01-50cd-41c8-a554-52151f1ec3d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2651eb1-251f-4e7c-bf49-2a9225e96c0a/conversions/e3adcc01-50cd-41c8-a554-52151f1ec3d8-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Гракун

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Интерес сохраняется к нашей стране. Маленькая, гордая страна, которая обеспечила продовольственную безопасность, обеспечила продовольствием свое население и еще помогает нашим добрым и соседям, и странам, поставляет нашу продукцию. С каждым годом выставка у нас прирастает. Более 20 стран к нам приезжают в гости и посмотреть достижения Республики Беларусь и, соответственно, поучаствовать в самой выставке".

"Белагро" впервые на территории минского выставочного центра

"Белагро-2025" - это более 20 стран-участниц (и в статусе экспонентов, и официальных делегаций). Подсчитано, на 7 больше, чем прошлым летом. От Кубы и Колумбии, до широкого африканского представительства и таких тяжеловесов, как, например, Китай или Пакистан. Как подтверждение - вопросы продовольственной безопасности сегодня не знают границ, а Беларусь может задавать тон не только в европейском регионе. Высок интерес России. Заявлено 18 областей. Даже такие признанные аграрии, как Краснодарский край или Башкортостан, держат путь на "Белагро" за опытом и технологиями.

Светлана Звездина, помощник гендиректора ЗАО "МИНСКЭКСПО":

"Единиц техники и оборудования, предназначенного для сельского хозяйства, размещено на площадке более 500. Масштабы выставки гораздо больше, чем прошлые годы. Но разместили всех, кто хотел. Для того чтобы обойти все это, понадобится очень много времени".

По традиции техническая часть выставки - а это все ведущие производители сельхозмашин и оборудования (свои и гости) - заезжают на открытую площадку. И это действительно километры экспозиций!

Белорусские предприятия представят более 20 новинок техники

Андрей Синило, начальник управления Министерства промышленности Беларуси:

"На "Белагро" будет представлено более 150 образцов техники наших предприятий, крупных холдингов сельхозмашиностроения. Из них можно выделить более 20 новинок, которые в тренде уже мирового развития сельского хозяйства. Мы движемся сейчас больше к энергонасыщенным технологиям. Используем более мощные трактора, более широкозахватные агрегаты, агрегаты, которые выполняют несколько операций, совмещенных в одном агрегате".

Андрей Синило news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b9c5b5-b055-48d6-b58a-906809b4f7d7/conversions/0c808e6f-18a4-43f8-97c3-310ee9e3550e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b9c5b5-b055-48d6-b58a-906809b4f7d7/conversions/0c808e6f-18a4-43f8-97c3-310ee9e3550e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b9c5b5-b055-48d6-b58a-906809b4f7d7/conversions/0c808e6f-18a4-43f8-97c3-310ee9e3550e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b9c5b5-b055-48d6-b58a-906809b4f7d7/conversions/0c808e6f-18a4-43f8-97c3-310ee9e3550e-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Синило

У кого ни спроси - "Белагро" выставка номер один! Сюда везут новинки, назначают дату, время презентаций. Минский тракторный, например, тоже готовит большую премьеру - самую мощную машину в классической компоновке. Она такая одна - скрыта от глаз публики, которую зовут сюда завтра показать самого известного "Беларуса" более 500 лошадиных сил.

Впереди большая деловая программа. "Белагро" - это не только показать, но еще и обсудить аграрную политику, услышать мнение и взгляд зарубежных коллег. Пройдет форум "АгроШОС" для стран - участниц шанхайской интеграции, белорусско-кыргызский бизнес-форум, целый ряд конференций. Плюс - большая развлекательная программа, конкурсы, дегустации. И уху можно попробовать, и племенных животных присмотреть, и саженцы выбрать. Словом, "Белагро" все возрасты покорны!