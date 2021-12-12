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Каким будет 2022-й, не будет ли пустых полок времен дефицита, расскажет экономический обозреватель Светлана Лукьянюк
Завершая нынешний год, принято планировать будущий. Точность расчетов по-прежнему зависит от внешних шоков, пандемии и развития экономик наших стран-партнеров. Влияет и платежеспособность покупателей белорусского, и готовность инвесторов вкладывать капитал в производства. Но, определив свои возможности в доходах и приоритеты для расходов, наш экономический блок сверстал прогноз социально-экономического развития.
На неделе его утвердил Президент. О главных цифрах 2022 года спросим сейчас у нашего экономического обозревателя Светланы Лукьянюк. Каким будет следующий год? Останется ли экспорт драйвером развития?
Следующий год мы спланировали с учетом нынешних реалий: это санкции, а также турбулентность мировых рынков, и как она отразится на нашем.
Но вот главные цифры такие. По прогнозу, ВВП прибавит на 2,9 %, инвестиции чуть больше 3-х, экспорт товаров и услуг около 6,5. Значит, внешние продажи остаются драйвером роста. Наши реальные доходы плюс 2 %, это значит после выплат всех налогов и инфляции - не выше 6 %. Чтобы продукты были нам по карману.
- Вместе с доступными ценами важно, чтобы и все товары были на полке. С января начнут действовать и ответные меры в отношении стран, которые все штампуют для Беларуси пакеты санкций. Что попадет под запрет?
- Под запретом 20 групп товаров. Большинство это мясо: свинина, говядина субпродукты, различные колбасы. И молочная продукция. Но сразу скажу не вся, специализированное безлактозное для диетпитания может и дальше спокойно к нам привозиться.
- Вероятно, кто-то сейчас беспокоится, не будет ли пустых полок времен дефицита?
- Здесь, думаю, и без сложных экономических расчетов можно сказать, что, конечно, нет. Ведь мы каждый день ходим в магазин, и вот пусть каждый посмотрим в свою корзину, чего там больше: белорусского или импортного. Уверена, у большинства - 100 процентов наши продукты.Они на полках магазинов держат лидерские позиции. А нам выбирать на вкус и кошелек. Вот, например, сыр. Своего у нас более 320 видов. Ну как при таком разнообразии можно говорить про дефицит!
Минсельхозпрод заверяет: наши предприятия выпускают более 1,5 тыс. наименований молочной продукции и более тысячи мясной (600 видов колбас).
- А овощи и фрукты, орехи, например, ведь тоже в списке… Объективно, но многие привыкли покупать импортное.
Да, не все у нас растет. Какое бы жаркое лето ни было, но хурмы и бананов нет. Но ведь полностью импорт не отменен. Речь идет о продукции из стран, которые поддержали против нас санкции.
А взять те же орехи. Их мы уже в этом году купили 13,5 тыс. тонн. Из Вьетнама, США, Чили, Ирана и Грузии. Большинство в числе наших друзей. Так что можно не закупаться впрок. А если поставщики завозили от посредников из Европы, им нужно будет пересмотреть список партнеров.
- Но ведь по другим товарам придется искать новых поставщиков?
- Конечно, без этого не обойтись. Да и нашим предприятиям больше придется оставлять для своего покупателя, а не отгружать на экспорт, и может быть думать и над новинками. Это то самое время, когда стоит замахнуться на новый вкус.
А я еще скажу, что эмбарго не касается товаров, которые мы привезем из-за границы для себя. Скажем, если очень соскучился без хамона, или зарубежного шоколада, то прихватить в чемодан пару плиток можно. Хотя, многие на подарки наоборот везут наше сало и шоколад. Сама недавно угощала им коллег из Евразийской экономической комиссии. И белорусское пошло на ура…
- Шоколад, наверное, был "Президент"?
- Да. Все четыре вида...
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