Каким будет ответ ЕАЭС на санкционное давление, станет ясно на саммите 9 декабря

Бишкек примет заседание глав государств ЕАЭС 9 декабря. Для участия в саммите в столицу Кыргызстана несколько часов назад прибыл Президент Беларуси. По прилете за неформальным ужином у Александра Лукашенко состоялись переговоры с президентом Кыргызстана.

На саммите глава белорусского государства озвучит предложения по стратегическим направлениям развития союза. Вместе лидеры государств, участники ЕАЭС, обсудят текущую экономическую ситуацию, а также актуальные вопросы интеграции на евразийском пространстве. Президенты подведут итоги уходящего года и обменяются мнениями о перспективах развития ЕАЭС. Запланировано и принятие ряда документов, направленных на укрепление партнерства. Подробности у Илоны Красутской.

Наконец по примеру других интеграционных структур и саммит ЕАЭС перешел в очный формат. Но если не пандемия, то другая напасть. Держим ответ на санкционный прессинг. Страны переформатировали работу, учитывая новые условия, новопросы, безусловно, остаются. ЕАЭС должен быть как сильный кулак, чтобы защитить национальные экономики.

Глава белорусского государства уже в Бишкеке. На саммите Александр Лукашенко озвучит предложения по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза. Они касаются дальнейшего углубления интеграции и защиты экономик. Президент Беларуси уже заявлял, что всем участникам союза необходимо сплотиться и действовать единым фронтом. Беларусь и Россия - крупнейшие партнеры. И последствия санкций в той или иной степени затрагивают остальных, поэтому важно устранять барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС, менять логистику и активно развивать сотрудничество с третьими странами.

Экономика стран ЕАЭС уже в меньшей степени зависит от Запада и их санкций. Наши экономики могут спокойно развиваться совместно, используя все преимущества ЕАЭС, используя инфраструктуру наших дружественных стран. Как мне кажется, вследствие такого понимания и будет развиваться взаимоотношение внутри ЕАЭС, с дружественными странами. Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог

ЕАЭС и Индонезия начнут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле

Интерес к ЕАЭС огромный. С объединением хотятсотрудничать десятки стран. И союз ведет целенаправленную работу по подписанию соглашений о зоне свободной торговли. Они действуют с Сербией, Сингапуром, Вьетнамом. На очереди Индонезия. Переговоры уже начались.Конечно, на полях саммита обычно проходят и двусторонние встречи. Правда, в не совсем привычном формате, как их принято называть "на ногах", но точно не менее эффективны.

Переговоры президентов Беларуси и Кыргызстана

И раз уж саммит принимает Кыргызстан, к тому же это повод и для ревизии двусторонних отношений.У Президента Беларуси 8 декабря состоялись переговоры с лидером этой страны.

Руководство Кыргызстана поставило задачу увеличить свои гидроэнергетические возможности, потому что электроэнергии им не хватает. Они взялись за строительство Камбаратинской ГЭС. Здесь мы видим перспективы поставок наших большегрузных автомобилей, другой карьерной техники. Поэтому в этом плане мы очень мобильны и хотим с ними работать. Опять же, перспективное направление - электротранспорт. В городах нужно его менять. Для них это очень интересная тема, они видели наши электробусы, пока считают их дорогими. Но мы предлагаем создавать совместные предприятия. Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане

Повестка саммита ЕАЭС

В повестке саммита ЕАЭС порядка 20 вопросов.Главы государств обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, а также основные направления международной деятельности на следующий год.