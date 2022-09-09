Каким будет урожай сахарной свеклы в этом сезоне, хватит ли сахара белорусам?

Белорусские аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. Лидером по урожайности и темпам заготовки традиционно является Гродненский регион. Здесь собирают по 700 центнеров с гектара, а в отдельных хозяйствах показатель доходит до тысячи центнеров.

Особенности сладкой уборочной кампании - в репортаже Юрия Карнеловича.

Дмитрий Брукиш демонстрирует эталонный корнеплод. Именно так должна выглядеть сахарная свекла перед началом уборки. Вес больше килограмма, ботва насыщенного зеленого цвета. Такому результату предшествовала кропотливая работа на протяжении всего сезона. Аграрии использовали только плодородные земли, строго соблюдали севооборот и технологии. Отсюда результат - стабильно высокая урожайность.

Урожай более 700 центнеров. Мы вышли на базисную сахаристость 16,26. Сорта благодаря дождям, которые были в первой половине лета, успели сформировать массу корнеплода. А благодаря солнцу и теплу, которое было в августе месяце, неплохо поднялась сахаристость.

На уборке свеклы в хозяйстве задействованы два специальных комбайна. За штурвалами только опытные механизаторы. Для Александра Ермака нынешняя кампания уже третья по счету. Чтобы копать без потерь, технику настраивал совместно со специалистами. В поле всего несколько дней, но первым урожаем доволен.

Стараемся, убираем. Свои нюансы, подготавливаем как-то технику. Помогают и в мастерской свои люди, которые и токарь, и сварщик. Налаживаем, стараемся убирать. Убираем где-то 10 гектаров в день, в районе 70 тонн даем.

Чтобы не сбавлять темпы уборки, комбайны сахарную свеклу складируют прямо на полях. Здесь же работает и погрузочная техника.

Практически весь урожай сладкого корнеплода из Гродненской области перерабатывают в Скиделе. На сахарном комбинате буквально на днях полностью завершили подготовку к приемке нового урожая.

Сахарную свеклу автомобилями привозят сюда, на так называемое кагатное поле. Здесь при помощи специальных машин-транспортеров происходит автоматическая разгрузка. Всего здесь может разместиться до 130 тысяч тонн корнеплодов. Но поскольку уборочная только стартовала, объемы пока небольшие.

В первую очередь на предприятии обращают внимание на качество поступающего сырья. Каждая партия свеклы проходит проверку в специальной лаборатории. Исследования ведутся сразу по нескольким показателям.

Загрязненность, сахаристость, также мы еще определяем калий, натрий, альфа-аминный азот. Начали работу с очень хороших показателей. На сегодняшний день мы уже переступили базис. Это 16,04. Ольга Белко, начальник сырьевой лаборатории Скидельского сахарного комбината

Чтобы не создавать очередей на приемном пункте, на предприятии разработали индивидуальный график поставки для каждого хозяйства.

Сырьевая зона Скидельского сахарного комбината состоит из 12-ти районов. И в этих районах с нами сотрудничают 58 свеклосдатчиков. Ежедневно суточная норма в сентябре и до 20 октября – 9 тысяч тонн. С 20 октября и по 20 ноября будет составлять 14 тысяч тонн в сутки.