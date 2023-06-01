Каким должен быть бизнес-план, чтобы гарантированно получить кредит - советы главы Банка развития

Председатель правления Банка развития Александр Егоров в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказал о самых частых ошибках, из-за которых бизнес-планы и инвестпроекты могут "завернуть".

Бывают такие бизнес-планы, пояснил он, которые можно буквально в течение месяца рассмотреть и быстро согласовать выдачу кредита. Потому что инвестор, прежде чем идти в банк, для себя уже решил, сколько он на этом хочет заработать. Соответственно, он провел все маркетинговые исследования, знает, откуда будет завозить оборудование, понимает, где и кому будет продавать свой товар, какие есть риски.

А есть проекты, когда нет полного понимания, какое оборудование будет завезено, кто будет покупать эту продукцию, насколько она конкурентоспособна, возможно ли ее вообще произвести.Есть цель что-то производить. Но эта цель не обоснована.

Одна из основных ошибок, с которыми мы сталкиваемся, и потом это подтверждается фактами, это когда при расчете своего бизнес-плана инвестор и на себестоимость, и на выпускаемую продукцию смотрит наиболее оптимистично. То есть он берет данные за последние 5 лет, берет самую низкую цену материалов и сырья и самую высокую цену, по которой продается его продукция, закладывает это в бизнес-план, говорит, что он у него окупаемый, и просит дать ему денег. Александр Егоров



Но эксперты Банка развития такой подход не приемлют. Они берут обычные исторические данные за последние 5-7 лет, смотрят усредненную величину, делают так называемые стресс-тесты. "И только если в рамках стресс-тестов мы видим положительный финансовый денежный поток, то, что инвестор сможет вернуть деньги, а главное, он своими деньгами обеспечит в том числе закрытие процентов, закрытие чистого оборотного капитала, то только в этом случае мы одобряем такие кредиты", - заявил банкир.

Если говорить про инициативу "Один район - один проект", то Банк развития не простовыступает кредитующим банком, а осуществляет экспертизу всех этих проектов. "То есть ряд проектов будет идти через Банк развития, ряд - через банки-партнеры, которым мы будем предоставлять ресурсы. Но обязательным условием для выдачи кредита является положительное экспертное заключение Банка развития", - сказал Александр Егоров.

Теперь что касается рекомендаций. Глава Банка развития выделил три важных условия. Первое - надо быть консервативными в своих оценках. Второе - надо подходить к заемным деньгам как к своим. Когда ты вкладываешь свои деньги, то 10 раз просчитаешь, вернешь ли ты их. Такое же отношение должно быть и к банковским деньгам.

"Дело в том, что у банка своих денег нет. У него есть пассивы, которые он привлек, и есть кредиты, куда он эти пассивы вложил. Если кто-то не возвращает кредит нам, значит, банк не имеет возможности вернуть эти деньги тому, кто ему их одолжил", - пояснил Александр Егоров.

И третье условие - маркетинговые исследования. Это то, чего зачастую заемщики не делают, но это очень важный элемент.

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