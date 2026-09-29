Какова реальная доходность рублевых инструментов с учетом инфляции - в проекте "Про деньги"

Общее количество вкладчиков в Беларуси достигло 1 млн 234 тыс. человек. Средний размер вклада взлетел почти в два раза: с 11 тыс. до более чем 20 тыс. Сегодня свыше 70 % срочных рублевых депозитов белорусы держат именно на безотзывной основе - на срок от одного года. При этом произошел существенный рост рублевых депозитов, которые с начала 2023 года выросли почти в 3 раза.

Так что же представляет собой банковский вклад с точки зрения макроэкономики? Как на практике устроена белорусская система полной государственной защиты сбережений и чем она отличается от зарубежных моделей? И какую реальную доходность сегодня дают рублевые инструменты с поправкой на рост цен? Об этом в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 29 сентября в 13:20 и 19:45 на "Первом информационном".