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Какова экономическая составляющая сотрудничества и как ее улучшить? Губернатор Приморского края вновь у Александра Лукашенко
Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в вопросах импортозамещения. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Приморского края.
Глава региона третий раз за год приехал в нашу страну. Несмотря на расстояние, Минск и Владивосток объединяют крепкие взаимоотношения, в том числе и торговые. Товарооборот скромный - примерно 40 миллионов долларов, однако стороны уверены, что сумму можно увеличить более чем в два раза - до 100 миллионов.
В свою очередь Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Макея. В финансах же основа белорусского экспорта - грузовые автомобили, продукты питания и различное оборудование.
Мы закупаем электрические аккумуляторы, рыбную муку и силовые установки. Что еще интересует приморских друзей? Об этом рассказал уже сам губернатор журналистам после встречи с Президентом.
В Приморском крае также работает обширная дилерская сеть белорусских предприятий. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, "Амкодор" и многие другие активно осваивают дальневосточный российский рынок. Визит делегации Приморского края продлится до 30 ноября.
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