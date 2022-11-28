Какова экономическая составляющая сотрудничества и как ее улучшить? Губернатор Приморского края вновь у Александра Лукашенко

Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в вопросах импортозамещения. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Приморского края.

Глава региона третий раз за год приехал в нашу страну. Несмотря на расстояние, Минск и Владивосток объединяют крепкие взаимоотношения, в том числе и торговые. Товарооборот скромный - примерно 40 миллионов долларов, однако стороны уверены, что сумму можно увеличить более чем в два раза - до 100 миллионов.

В свою очередь Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Макея. В финансах же основа белорусского экспорта - грузовые автомобили, продукты питания и различное оборудование.

Мы закупаем электрические аккумуляторы, рыбную муку и силовые установки. Что еще интересует приморских друзей? Об этом рассказал уже сам губернатор журналистам после встречи с Президентом.