Какой путь проделывает плитка, прежде чем попасть в наш дом, рассказали на примере "Керамина"

Качество - это то, по чему узнают Беларусь в разных частях света. Потому Президент и настаивает, что важно держать марку. Александр Лукашенко уже не раз намекал, что в следующем году качеству будет не менее пристальное внимание.

Качество - это то, что по кирпичикам выкладывают кераминовцы. Может, поэтому, несмотря на экономические и геополитические сложности, предприятию удается оставаться одним из успешных брендов в Восточной Европе.

Недавно на заводе освоили выпуск клинкерной брусчатки и плитки. Раньше долговечное покрытие завозили из-за рубежа. Также ввели новый участок по производству санитарно-керамических изделий с использованием шамотных масс.

Проект был включен в госпрограмму инновационного развития Беларуси. Объем инвестиций составил порядка 14 млн рублей. Что же такое шамот и что из него изготавливают? Какой путь проделывает маленькая плитка, прежде чем попасть в наш дом? И причем здесь нейросети? Расскажем в рубрике "Контроль качества".

Десятки, сотни, а может, тысячи? Александр Буглак и сам не знает, к какому количеству керамических изделий он приложил руку. На заводе "Керамин" литейщик трудится 20 лет и глазомер еще ни разу подвел. Впрочем, в этой работе не менее важна хорошая координация и пространственное воображение.

"Мы же посещаем выставки, наша продукция представлена и в Москве, и в некоторых зарубежных странах. Мы гордимся новинками и не отстаем", - отметил литейщик ОАО "Керамин" Александр Буглак.

Одна из известных компаний керамической отрасли в Восточной Европе. Плитка, кирпич, керамогранит, сантехника, комплектующие. Если вы хоть раз делали ремонт, то точно заглядывали в фирменный магазин отечественного производителя.

Дмитрий Шатенок, заместитель гендиректора ОАО "Керамин":

"Мы заказывали компанию, которая проводила опрос белорусов на улицах. И мы очень были довольны результатом, даже несколько удивлены, потому что 9 из 10 опрошенных четко сказали, что "Керамин" - это сантехника, "Керамин" - это плитка. Результат высокий, и им надо правильно воспользоваться. Расслабляться нельзя".

Будем откровенны, на предприятии не всегда плиточка к плиточке. В 2013 году на заводе с визитом побывал глава государства. Президент поставил задачу не останавливаться в развитии. Конкуренты не дремлют, у соседей все больше новых производств. Притормозишь на год–два - не догонишь уже никогда.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (12.11.2013 г.):

"Совершенствование производства, новые линии, модернизация, чтобы не отстать от соседей. Вот мне говорят, четыре завода Россия увела вчера, завтра еще три. Уже избыток появляется вашей продукции на наших традиционных рынках. Продавать все будет тяжелее, поэтому надо модернизация, надо мозги включать, чтобы привлечь покупателей. В вашей продукции мир будет нуждаться всегда, потребности будут возрастать. Но, к сожалению, на наших традиционных рынках сегодня избыток подобной продукции, продавать все сложнее".

Минимум людей и максимум роботов - первое впечатление от цехов сегодня. В огромных емкостях готовится смесь, автоматика направляет массу в нужных направлениях. Под ногами бурлят керамические реки. Затем сушка, прессовка, глазурование и обжиг. Одна маленькая плитка проходит большой технологический путь, прежде чем попасть в наши дома.

Светлана Томашевич, замначальника производства керамической плитки ОАО "Керамин":

"Мы к своей продукции предъявляем даже более жесткие условия. У нас существуют определенные технологические регламенты на каждый вид продукции, где требования достаточно сильно ужесточены относительно требований ГОСТа и европейского стандарта".

К примеру, на одном из участков изделие проверяют на прочность. Устройство автоматически удаляет бракованные экземпляры. Впереди визуальный осмотр. Напарницы в 4 глаза сравнивают пробы с эталоном. 50 оттенков одной и той же плитки быть не может, если это, конечно, изначально не задумал дизайнер.

А вот размер и толщина плитки под контролем робота. Ему не надо 7 раз отмерить, чтобы один раз отрезать. Уже проявился первый в мире керамический продукт, созданный с привлечением искусственного интеллекта. Нейросети проанализировали тысячи цветов, текстур и узоров. В результате на свет появилось изображение красивой девушки, которую символично называют Нейра.

Сергей Бас, начальник отдела маркетинговых исследований ОАО "Керамин":

"Одна нейросеть нарисовала ее, вторая нейросеть ее улучшила. И в этом году наши новинки называются сезон эмоций. И в том числе было задание у нейросети сделать акварельные рисунки женских лиц, выражающих различные эмоции".

Говорят, у Нейры немало поклонников. Инновационный продукт уже есть в интерьерах кафе и ресторанов. Еще один декоративный прием, который разработали с помощью нейросети и воплотили в коллекции, - самобытные этнографические мотивы.

"Мы хотели удивить, не столько сделать продажи, сколько показать, что мы идем в ногу со временем", - отметил начальник отдела маркетинговых исследований ОАО "Керамин" Сергей Бас.

А вот пример того, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Раньше клинкерную плитку и брусчатку заводили из-за рубежа. Для понимания, этот стройматериал ценят за высокие технические и эстетические характеристики. Им покрывают тротуары, дорожки, террасы. Керамическая лавочка прикрылась из-за санкций. Кераминовцы, не долго думая, воспользовались ситуацией и предложили аналог. На территории предприятия есть дорожка как раз из клинкерной брусчатки. Каждый день по ней ходят сотни заводчан. Вот заодно и сами проверят свой продукт на долговечность.

Дмитрий Шатенок, заместитель гендиректора ОАО "Керамин":

"Более 200 циклов морозостойкости этот продукт уже выдержал. Естественно, по соотношению цена-качество это гораздо интереснее, нежели польские аналоги. Даже с российскими мы конкурируем на российском рынке. Недавно отгрузили в Грузию, в Тбилиси. В историческом центре города будет выкладываться наша брусчатка".

В этом году на заводе также открыли новый участок по производству санитарно-керамических изделий с использованием шамотных масс. И если обывателям это ни о чем не говорит, то специалистам о многом. Объемы выпускаемой продукции удалось увеличить более чем на 100 тыс. умывальников в год.

"С начала года мы 15 моделей уже производим и сдаем на склад. До конца года мы планируем еще не меньше 5 моделей запустить в производство. И я думаю, что за первый квартал следующего года порядка 10-15 моделей запустим в производство. То есть это больше 30 моделей за год мы предложим рынку", - отметил директор завода "Стройфарфор" ОАО "Керамин" Алексей Климович.

Благодаря новой линии, получилось заметно расширить ассортимент. Теперь завод выпускает умывальники - от миниатюрных 20-сантиметровых в диаметре до метровых. Раньше таких крупногабаритных изделий в линейке не было.

А вот из шамота производят керамические изделия премиум-класса. По сути, это белый порошок из предварительно измельченной и обожженной глины. Из нее и производят большие красивые раковины.

Модернизация - равно достойные условия труда. Многие производственные операции автоматизировались. Появились и новые рабочие места. Инженер-технолог Наталья Лукьянец на завод пришла несколько лет назад по распределению. После отработки даже не сомневалась - оставаться или нет.

"Гордость берет. Родители каждый раз спрашивают, каково это. Я говорю, что очень приятно быть причастным к такому. Мы можем гордиться качеством нашей продукции и различным ассортиментом", - поделилась инженер-технолог ОАО "Керамин" Наталья Лукьянец.

Финальные этапы производства, пожалуй, самые зрелищные. Робот по заданной программе напыляет на поверхность изделия керамическую глазурь. 18 часов в жаркой печи и товар готов. Казалось бы, можно сразу в магазин, но нет. Последнее слово за лабораторией отдела технического контроля.