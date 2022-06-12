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Какой будет школьная коллекция 2023 - Жлобинская швейная фабрика готовится к новому сезону
Белорусские предприятия на фоне санкций не растерялись, а наоборот нашли путь в российское Зауралье. Хоть конкуренция там немалая (хватает китайского и турецкого продукта), политическая турбулентность дала шанс закрепиться в этих регионах и компаниям из Беларуси.
Экспорт товаров легпрома на российский рынок растет по всем позициям. Укреплять сотрудничество начали задолго до первых санкционных пакетов. Опыт такого сотрудничества есть у Жлобинской швейной фабрики.
Особый интерес у российской стороны к деловым костюмам школьных коллекций. Их, кстати, к будущему сентябрю отшивают уже сегодня. Юлия Рубцова узнала о тенденциях нового сезона и объемах производства.
Это будет и классика, и что-то новое, допустим, некоторые модели оверсайз.
Этот цех на Жлобинской швейной фабрике называют экспериментальным. Там условно и креативный отдел, и дизайнеры, и бренд-менеджеры в лице четырех конструкторов. В помощь автоматизированная программа "Автокрой". В ней будущую модель буквально лепят из виртуальных лекал. Сейчас "собирают" школьную коллекцию 2023. В ней 15 моделей для девочек и 12 для мальчиков. Акцент на детали и ткани. Сырье преимущественно отечественного производства, плотно сотрудничают с белорусским "Камволем". Поэтому и проблем с поставками не ощутили.
Они производят и полушерстяные ткани, и поливискозные, соответственно мы выбираем и отшиваем наши изделия. К России санкции, соответственно нас они коснулись только в каких-то мелких поставках сырья, когда был всплеск повышения доллара, когда у наших российских клиентов были какие-то задержки на таможне.
Клетка крупная, мелкая, гусиная лапка - ткани с таким принтом в этом сезоне пользуются большим спросом. Тенденции диктуют модные дома и таких полотен полно в раскройном цеху Жлобинской фабрики. Каждый фрагмент будущего наряда сначала на бумаге, а после на ткани - ручной труд.
Только после этого образец и технологическая схема отправляются в швейный цех, где запускают поточное производство. В смену с одного потока выпускают до сотни готовых изделий.
За рабочую же смену всем цехом шьют под четыре сотни. Годовой объем производства превышает 130 тысяч единиц. Традиционно под 20 тысяч - это как раз партии одежды для школьников. Есть и мощности, и люди. Последние на фабрике - на вес золота. В работе 80 швей, в последние годы пришло немало молодежи, но и опытные кадры не спешат уходить на заслуженный отдых. Людмила Грибовская на производстве 50 лет. Попала по распределению из бобруйского ПТУ, попрактиковалась и прикипела, говорит женщина.
Мы были открывателями здесь. 4 группы, когда только открылась эта фабрика, начинали с шортиков маленьких - детский ассортимент.
Горда, что мы выпускаем такую продукцию для детей. Говорят, легкая промышленность. Легкая ли она? Нет, не легкая, очень тяжело просидеть смену не вставая.
Лицо у легпрома хоть и женское, встречаются в профессии мужчины. Вадим пока на практике, но уже работает на потоке с основным составом. С ниткой и иголкой на ты - с детства любовь к профессии привила мама. Сам считает, что в работе важна душа, а не половой признак.
Меня здесь хвалят. Я сейчас шью складки на юбках.
Постепенно укрепляют технические мощности. Недавно закупили с десяток основных машин, обновили оверлоки для трикотажа, закрепочные, пуговичные, петельные машины, карманный автомат. Это добавляет и оперативности, особенно актуально, когда портфель заказов обозначен четкими сроками. Закроют не только внутренний рынок. Деловой стиль от белорусских производителей в сентябре примерят и российские школьники - экспортируют в Москву, Кострому и Тулу, некоторые договоренности есть и с Казахстаном.
Мы загружены были уже с конца прошлого года заказами российскими, планировался собственный рынок. Мы сформировали производственную программу с учетом, еще не зная, мы продумали, чтобы загрузить свои мощности.
Экспорт белорусских товаров в регионы Российской Федерации нарастили задолго до первых санкционных пакетов. В прошлом году на российский рынок пришлось 65 % всего экспорта предприятий концерна "Беллегпром". Заработали под 300 миллионов долларов. Сегодня в условиях санкционного давления и нарушенных логистических цепочек белорусские производители готовы также заместить и часть ушедших с российского рынка брендов.
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