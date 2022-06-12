Какой будет школьная коллекция 2023 - Жлобинская швейная фабрика готовится к новому сезону

Белорусские предприятия на фоне санкций не растерялись, а наоборот нашли путь в российское Зауралье. Хоть конкуренция там немалая (хватает китайского и турецкого продукта), политическая турбулентность дала шанс закрепиться в этих регионах и компаниям из Беларуси.

Экспорт товаров легпрома на российский рынок растет по всем позициям. Укреплять сотрудничество начали задолго до первых санкционных пакетов. Опыт такого сотрудничества есть у Жлобинской швейной фабрики.



Особый интерес у российской стороны к деловым костюмам школьных коллекций. Их, кстати, к будущему сентябрю отшивают уже сегодня. Юлия Рубцова узнала о тенденциях нового сезона и объемах производства.







Это будет и классика, и что-то новое, допустим, некоторые модели оверсайз. Вера Лукашевич, ведущий конструктор ОАО "Жлобинская швейная фабрика"



Этот цех на Жлобинской швейной фабрике называют экспериментальным. Там условно и креативный отдел, и дизайнеры, и бренд-менеджеры в лице четырех конструкторов. В помощь автоматизированная программа "Автокрой". В ней будущую модель буквально лепят из виртуальных лекал. Сейчас "собирают" школьную коллекцию 2023. В ней 15 моделей для девочек и 12 для мальчиков. Акцент на детали и ткани. Сырье преимущественно отечественного производства, плотно сотрудничают с белорусским "Камволем". Поэтому и проблем с поставками не ощутили.



Они производят и полушерстяные ткани, и поливискозные, соответственно мы выбираем и отшиваем наши изделия. К России санкции, соответственно нас они коснулись только в каких-то мелких поставках сырья, когда был всплеск повышения доллара, когда у наших российских клиентов были какие-то задержки на таможне. Татьяна Осипова, директор ОАО "Жлобинская швейная фабрика"



Клетка крупная, мелкая, гусиная лапка - ткани с таким принтом в этом сезоне пользуются большим спросом. Тенденции диктуют модные дома и таких полотен полно в раскройном цеху Жлобинской фабрики. Каждый фрагмент будущего наряда сначала на бумаге, а после на ткани - ручной труд.



Только после этого образец и технологическая схема отправляются в швейный цех, где запускают поточное производство. В смену с одного потока выпускают до сотни готовых изделий.







За рабочую же смену всем цехом шьют под четыре сотни. Годовой объем производства превышает 130 тысяч единиц. Традиционно под 20 тысяч - это как раз партии одежды для школьников. Есть и мощности, и люди. Последние на фабрике - на вес золота. В работе 80 швей, в последние годы пришло немало молодежи, но и опытные кадры не спешат уходить на заслуженный отдых. Людмила Грибовская на производстве 50 лет. Попала по распределению из бобруйского ПТУ, попрактиковалась и прикипела, говорит женщина.



Мы были открывателями здесь. 4 группы, когда только открылась эта фабрика, начинали с шортиков маленьких - детский ассортимент. Людмила Грибовская, швея ОАО "Жлобинская швейная фабрика"



Горда, что мы выпускаем такую продукцию для детей. Говорят, легкая промышленность. Легкая ли она? Нет, не легкая, очень тяжело просидеть смену не вставая. Ирина Потапкова, швея ОАО "Жлобинская швейная фабрика"



Лицо у легпрома хоть и женское, встречаются в профессии мужчины. Вадим пока на практике, но уже работает на потоке с основным составом. С ниткой и иголкой на ты - с детства любовь к профессии привила мама. Сам считает, что в работе важна душа, а не половой признак.







Меня здесь хвалят. Я сейчас шью складки на юбках. Вадим Жуков, практикант ОАО "Жлобинская швейная фабрика"



Постепенно укрепляют технические мощности. Недавно закупили с десяток основных машин, обновили оверлоки для трикотажа, закрепочные, пуговичные, петельные машины, карманный автомат. Это добавляет и оперативности, особенно актуально, когда портфель заказов обозначен четкими сроками. Закроют не только внутренний рынок. Деловой стиль от белорусских производителей в сентябре примерят и российские школьники - экспортируют в Москву, Кострому и Тулу, некоторые договоренности есть и с Казахстаном.



Мы загружены были уже с конца прошлого года заказами российскими, планировался собственный рынок. Мы сформировали производственную программу с учетом, еще не зная, мы продумали, чтобы загрузить свои мощности. Татьяна Осипова, директор ОАО "Жлобинская швейная фабрика"

