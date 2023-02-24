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Какой будет цена на газ для Беларуси в 2023 году?
В Минэнерго рассказали о ценовых условиях поставок газа в Беларусь. Цена сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий минувшего года. Документ между Газпромом и правительством охватывает трехлетний период.
Что касается работы белорусских газоснабжающих организаций, все прошли техническое перевооружение, система отвечает требованиям надежности и качества обслуживания. Общая протяженность газовых сетей в Беларуси превысила 66 тыс. км.
Фото:pixabay.com
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