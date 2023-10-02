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Амстердам введет самый высокий в ЕС туристический налог с 2024 года

Амстердам с 2024 года введет самый высокий в странах Европейского союза туристический налог. Он составит 12,5 % от стоимости номера в отеле, а пассажиры круизных лайнеров будут платить 11 евро на человека вместо 8 евро.

Как пишут местные издания, в общей сложности в следующем году страна рассчитывает выручить 65 млн евро за счет этих налоговых сборов.

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