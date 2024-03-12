Что скрыто в белорусских недрах? Итоги совещания во Дворце Независимости о перспективах геологоразведки и добычи

Сокровища белорусских недр - национальное достояние. Распоряжаться ими нужно грамотно и по-хозяйски. Этого требует Президент Беларуси Александр Лукашенко. 12 марта во Дворце Независимости обсуждали проблемы и перспективы геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Это не только весомая статья белорусского экспорта (достаточно вспомнить лишь калий), но и залог суверенитета и стабильного развития.

По обеспеченности отдельными видами ресурсов Беларусь находится в десятке европейских государств. Но Президент уверен, что потенциал далеко не исчерпан. Это касается и темпов геологоразведочных работ, и мощностей добычи, и замещения импорта. Подходы к качеству работ предстоит пересмотреть. Об этом и других темах, без которых невозможно развитие, сюжет Ольги Анищенко.

Говорят, покорить космос даже проще, чем узнать, что скрыто в недрах. И в этом смысле наша земля все еще терра инкогнита для геологов планеты, чей постоянный поиск может озолотить (порой в буквальном смысле) обладателей земных глубин.

Беларусь не исключение, Президент в этом убежден. Тем более если заглянуть в недавнюю историю, где даже нефть по нынешним меркам била ключом.





"Бывало, в советские времена мы добывали около 8 млн т нефти. Не зря называю эту цифру. Наши природные и геологические условия в Беларуси все знают. 8 млн т добывали нефти, сегодня добываем 2 млн т примерно. В чем дело? Мне объясняют: выкачали все. Я в это не верю", - сказал Александр Лукашенко.

Так в чем же дело? Хромает интенсивность или эффективность? Порой и то, и другое.

Вся геологоразведка и добыча - в руках государства. И по-другому быть не может. Ведь все, что скрыто в белорусских недрах, вовсе не ресурс для обогащения кого-то конкретного (менеджера или акционера), а достояние нации. Попустительство - равно покушение на экономическую безопасность.

Все полезные ископаемые - наше национальное достояние, стратегический запас, принадлежащий народу, и только народу. Это и калий, и нефть, и пресная вода (бесценный ресурс на планете в последнее время), и многое другое. Тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений, эффективности и рационального использования, а также внедрения самых передовых технологий добычи, переработки и, особенно в наших условиях, поиска новых полезных ископаемых. Александр Лукашенко

Задачи, впрочем, не новы. Подобный разговор о том, как искать и находить подземные богатства, уже был и не однажды. С тех пор утекло много воды. Но не проблем, которые не позволяют составить совсем уж оптимистичный взгляд на состояние геологоразведки. Поручения были даны также и при назначении Андрея Худыка министром природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2017 году.

"Тогда мы с Вами говорили, что в Беларуси неплохо изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. А вот про то, что под землей, знаем далеко не все. Поэтому надо наращивать геологоразведочные работы. Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики, - сказал глава государства. - Если бы мы сегодня имели 5 млн т нефти, а не около 2, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса".

И ведь любопытный факт: промышленный запас белорусского черного золота - порядка 45 млн тонн. Геологоразведка развивается. Доказательства тому и разработка новых скважин, и рост добычи. Все последние годы есть тенденция к росту. Другое дело, что в абсолютных цифрах результат не впечатляет.

"Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тыс. т в год", - отметил белорусский лидер.





Однако Александр Лукашенко считает такие темпы недостаточными и ориентирует на комплексный подход в данном направлении. "Какие перспективы по разработке скважин и что будем делать с трудноизвлекаемыми запасами? На сколько лет вперед прописаны планы по геологоразведке? Хватает ли собственных специалистов и оборудования?" - поставил ряд вопросов Президент.

Специалисты, технологии и техника - все это в достатке. Белоруснефть не пеняет на условия работы под землей. Пожалуй, лишь природа изменила технологию. Стало ли проще? Точно нет. Но есть компетенции, чтобы справиться, и настрой - бурить лучше, больше, быстрее.

На сегодняшней день изменились условия добычи нефти в Беларуси. Если 50-60 лет назад это были пористые породы, то сегодня можно добывать нефть из пород, которые обладают низкими емкостно-фильтрационными характеристиками. Для того чтобы эти породы отдавали нефть, надо производить гидравлический разрыв пласта и строить горизонтальные скважины, что сегодня и делает Белоруснефть. За этим будущее. Александр Ляхов, гендиректор компании "Белоруснефть"





В целом система отлажена. Президент даже намекнул: состоянию дел нефтяников, как и калийщиков, кое-кто может позавидовать.

В геологическом реестре находится более 50 видов полезных ископаемых. Правда, с учетом импорта. Как использовать национальные богатства, до запятой расписывают госпрограммы. Но одно дело написать, другое - исполнить.

Использовать белорусские недра по закону могут многие ведомства. Но у каждого свой интерес. Поставить производственный выше национального - пагубная практика. Президент непреклонен: здесь нужен единый контроль.

Например, дорожникам нужен песок - только его из карьера и добывают, а строителей интересует щебень, энергетиков - торф. Но если следующим слоем там лежат сопутствующие полезные ископаемые, например, базальт, кто оценивает ситуацию и решает, добывать или нет? Где курирующая роль Минприроды? Знаю, такая задача вам ставилась больше года назад. Что изменилось за это время? Александр Лукашенко

По-прежнему немало нарушений в эксплуатации карьеров (но госконтроль фиксирует дефекты), бывает, местная власть безучастна к разведке и добыче ископаемых на вмененных ей территориях (губернаторы в зале как раз для того, чтобы услышали все). Плюс бюрократия и экспертизы, человеческий фактор никто не отменял. Но обидно даже не это. Порой и сырья в стране в достатке, и мощности позволяют организовать полноценную добычу, но по отдельным позициям работа налажена даже не в полсилы.

В этой связи Президент привел ряд цифр по использованию производственных мощностей по добыче отечественного сырья в 2018-2023 годах, предоставленных главе государства правительством. Пески стекольные и формовочные - 39 %, глины тугоплавкие - 47 %, мел, мергель, глина и трепел для цемента - 53 %, доломит - 38 %, облицовочный камень - 44 %.

"Практически по каждой позиции должно быть 100 %, если мы мощности создали. Работаем наполовину! - заметил Президент. - При этом, несмотря на наличие достаточной сырьевой базы в стране, за прошедший год импортировали гальки, гравия, щебня почти 300 тыс. т, то, что у нас есть. Потрачено более 18 млн долларов. Песков природных закуплено 50 тыс. т почти на 5 млн долларов. Огромные цифры".

Импорт - вообще больной вопрос. Особенно, если геологоразведка заверяет, что под нашими ногами есть и пески, и глины. Зачем же переплачивать за ископаемые, которые дороги и дальше дорожают? Министр заверил, на этом фронте борьбы с импортом успехи все же есть.





Импорт полезных ископаемых в страну снижается каждый год. Это говорит о том, что и технологии обогащения наших полезных ископаемых совершенствуются, и ответственность недропользователей возрастает. Если в 2017 году мы завозили в страну около 6,9 млн т полезных ископаемых, то в 2023 году - только 1,15 млн т. Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

Замещать завозные материалы - задача общая. И для охраны природы, и для геологов, и для строителей. Министр, курирующий отрасль, заметил: да, без импорта сложно, порой - невозможно. Но его доля в общем объеме стройматериалов уже невысока - 15 %. Для правительства это, конечно, не финальная точка. Новые инвестиции способны поправить и эту статистику.

"Первое направление - создание искусственного гипсового камня на основе отходов химического производства. Второе направление - производство кальцинированной соды. Для этого у нас есть собственные ресурсы - отходы калийного производства, наша известь, экспанзерный газ. Мы на более чем 70 % обеспечены тем сырьем, которое необходимо для производства продукции, которая в первую очередь используется для производства стекла", - отметил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Еще бы вывозить с тенденцией роста. Экспорт отдельных стройматериалов в 2023 году, похоже, терпит фиаско. Пенять на санкции Александр Лукашенко не позволял и прежде, не станет и сейчас. Ведь говорят, кто ищет - тот находит. И ископаемые, и ресурсы, и новые рынки.





Президент проиллюстрировал это свежими данными по некоторым позициям экспорта. Так, в 2023 году предприятия Минстройархитектуры на четверть снизили экспорт щебня. Минэнерго почти в два раза меньше поставило за рубеж торфяной продукции. "Разумеется, потеряли и выручку. Все говорят: "Санкции". Для вас санкций нет. Ищите другие рынки", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Глава Минприроды детально обрисовал свое видение ситуации. О разработанных месторождениях и объемах добычи. Но Александру Лукашенко интересно не то, что было, и даже не то, что есть, а то, что будет. И не на бумаге, а в карьере.

Впрочем, роль Минприроды в решении задач геологоразведки и добычи возрастает. Это важно еще и потому, что прежде ответственность делили министерство и местная власть. Одни отвечали за разведку ископаемых, другие - за использование. И тут уж хотелось как лучше, а получалось порой, как всегда. И пусть у министерства появились новые обязанности, но это, как говорится, на пользу общему делу.

Не останавливаться ни в научном поиске, ни в освоении месторождений. Не забывать про эффективность и рациональное использование. Производить продукт по максимуму из своего сырья. Таким Президент видит развитие отрасли. Ее значение никто не умаляет. Напротив - в богатствах белорусских недр несложно рассмотреть частицу независимости.

Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. В экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от ее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное. Александр Лукашенко