Какой результат показывают хлеборобы Беларуси?

Нынешнее лето стало испытанием для аграриев: долгая засуха и зной, но, несмотря на это, хлеборобы рассчитывают на неплохой урожай.

Республиканский каравай весит уже почти 6 миллионов 600 тысяч тонн с учетом рапса. Зерновых колосовых и зернобобовых собрано 5 миллионов 663 тысячи. Освоено более 88 % площадей. В лидерах жатвы по намолотам - Минская, Брестская и Гродненская области. Рапса по стране собрано 933 тысячи тонн. Освоить осталось 11 % полей. Лен обработан на 42 тысячах гектарах.

