Какой самый популярный вид льна в Беларуси? Об этом и не только в проекте "Вопрос номер один"

19 сортов льна-долгунца. Все они различаются по группам спелости. Мы стремимся, чтобы более новые сорта подходили по качеству, поэтому мы стараемся выводить более высокорослые сорта.

19 сортов льна-долгунца. Все они различаются по группам спелости. Мы стремимся, чтобы более новые сорта подходили по качеству, поэтому мы стараемся выводить более высокорослые сорта.

"Сравнивались отечественные сорта (как старые, так и более новые) с лучшими европейскими сортами, - говорит Марина Литарная. - Сравнение показало, что по качеству волокна наши сорта не только не уступали, но и превосходили зарубежные. Причем как по урожайности тресты, волокна, так и по урожайности семян. Сегодня мы создаем сорта, которые приспособлены к условиям конкретной области. Зарубежные сорта поступают к нам и еще проходят период акклиматизации".

