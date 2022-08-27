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Какой самый популярный вид льна в Беларуси? Об этом и не только в проекте "Вопрос номер один"
В Беларуси постоянно идет работа над созданием новых сортов льна.По словам специалистов, на сегодняшний день уже созданы новые более высокопродуктивные сорта.Разработки 2022 года - "талер" и "алатырь". Проходит сортоиспытание новый сорт "августин".
Самый популярный вид в Беларуси - лен-долгунец.
19 сортов льна-долгунца. Все они различаются по группам спелости. Мы стремимся, чтобы более новые сорта подходили по качеству, поэтому мы стараемся выводить более высокорослые сорта.
В качестве льна уверены на 100 %
Специалисты Института льна НАН Беларуси отмечают, что белорусский лен не хуже импортного, а даже лучше. Это доказывают производственные опыты.
"Сравнивались отечественные сорта (как старые, так и более новые) с лучшими европейскими сортами, - говорит Марина Литарная. - Сравнение показало, что по качеству волокна наши сорта не только не уступали, но и превосходили зарубежные. Причем как по урожайности тресты, волокна, так и по урожайности семян. Сегодня мы создаем сорта, которые приспособлены к условиям конкретной области. Зарубежные сорта поступают к нам и еще проходят период акклиматизации".
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Фото: pixabay